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«Эйнштейну надоели люди». Кот забрал свою игрушку и спрятался в углу

05.06.2020 09:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Наверное, у каждого человека есть что-то, чем он не хочет делиться с окружающими. Но не только у людей есть такие вещи.

Пользователь Reddit под ником Michaelmurfy поделился снимком своего кота. На фотографии можно увидеть питомца, который уселся в углу, сжимая игрушку.

«Эйнштейну надоели люди, трогающие его игрушечную собаку, поэтому он пошёл с ней в угол и уставился на своих людей», – объяснил происходящее Michaelmurfy.

«Эйнштейну надоели люди». Кот забрал свою игрушку и спрятался в углу
Фото: reddit.com/user/michaelmurfy 

Другие пользователи Reddit посмеялись и подумали, что этот котик в жизни многое повидал.

Кстати, ранее мы показывали фотографии 11 очень эмоциональных котов.

Сможете угадать их настроение (здесь подробнее)?

Люди в материале: нет

 
 
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Наверное, у каждого человека есть что-то, чем он не хочет делиться с окружающими. Но не только у людей есть такие вещи. Пользователь Reddit под ником Michaelmurfy поделился...
 
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