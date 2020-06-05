«Эйнштейну надоели люди». Кот забрал свою игрушку и спрятался в углу

Источник материала: СТВ

Наверное, у каждого человека есть что-то, чем он не хочет делиться с окружающими. Но не только у людей есть такие вещи.

Пользователь Reddit под ником Michaelmurfy поделился снимком своего кота. На фотографии можно увидеть питомца, который уселся в углу, сжимая игрушку.

«Эйнштейну надоели люди, трогающие его игрушечную собаку, поэтому он пошёл с ней в угол и уставился на своих людей», – объяснил происходящее Michaelmurfy.



Фото: reddit.com/user/michaelmurfy

Другие пользователи Reddit посмеялись и подумали, что этот котик в жизни многое повидал.

Кстати, ранее мы показывали фотографии 11 очень эмоциональных котов.