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«Эйнштейну надоели люди». Кот забрал свою игрушку и спрятался в углу
Источник материала: СТВ
Наверное, у каждого человека есть что-то, чем он не хочет делиться с окружающими. Но не только у людей есть такие вещи.
Пользователь Reddit под ником Michaelmurfy поделился снимком своего кота. На фотографии можно увидеть питомца, который уселся в углу, сжимая игрушку.
«Эйнштейну надоели люди, трогающие его игрушечную собаку, поэтому он пошёл с ней в угол и уставился на своих людей», –
Другие пользователи Reddit посмеялись и подумали, что этот котик в жизни многое повидал.
Кстати, ранее мы показывали фотографии 11 очень эмоциональных котов.
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Наверное, у каждого человека есть что-то, чем он не хочет делиться с окружающими. Но не только у людей есть такие вещи. Пользователь Reddit под ником Michaelmurfy поделился...
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