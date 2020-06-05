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Toyota модернизировала Fortuner: рамный внедорожник стал комфортнее и богаче оснащен

05.06.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одновременно с пикапом Hilux компания Toyota провела обновление родственного внедорожника Fortuner второго поколения, который продается с 2015 года.


Как и в случае с пикапом, объем внешних доработок у Fortuner небольшой — из признаков рестайлинга следует отметить подретушированный передний бампер, полностью светодиодную головную оптику, укрупненную решетку радиатора и измененный рисунок задних фонарей. Цветовая гамма пополнилась новым темно-синим оттенком, а у топовых вариантов изменен дизайн 18-дюймовых колесных дисков.


В салоне модернизированного Fortuner — измененная приборная панель и новый 8-дюймовый центральный дисплей мультимедиа-системы, которая теперь поддерживает функции Apple CarPlay и Android Auto.


На вершине гаммы теперь стоит версия Legender, которая выделяется другим дизайном передней части, двухцветной окраской кузова с дополнительными декоративными элементами, оригинальными 20-дюймовыми колесами и богатым оснащением, которое помимо всего прочего включает аудиосистему JBL, атмосферную подсветку салона, 9-дюймовый экран медиасистемы и систему кругового обзора.


Пока Toyota озвучила спецификации Fortuner для рынка Таиланда, откуда, собственно, эти внедорожники поставляются и в нашу страну. Это дизельные «четверки» — знакомый по дорестайлинговой версии 2,4-литровый мотор (150 л.с.) и модернизированный агрегат объемом 2,8 л, который теперь развивает 204 л.с. вместо прежних 177 л.с. Коробка передач — 6-ступенчатый «автомат», привод — задний или подключаемый полный.


Когда обновленный Fortuner появится на рынке ТС, в Toyota пока не уточняют. В Беларуси дореформенный внедорожник предлагается с дизелем 2.8 и бензиновым атмосферным мотором 2.7, цены начинаются от 80 018 рублей.

 
 
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Одновременно с пикапом Hilux компания Toyota провела обновление родственного внедорожника Fortuner второго поколения, который продается с 2015 года.
 
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