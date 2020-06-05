|
Усушка-утруска: золотоалютные резервы Беларуси за май уменьшились на $3,7 млн
Источник материала: Партизан
Международные резервные активы Беларуси на 1 июня 2020 года, по предварительным данным, составили $7879,3 млн (в эквиваленте).
Как сообщили
Отрицательное влияние на объем золотовалютных резервов в мае оказало плановое погашение правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $220 млн.
Поддержанию уровня золотовалютных резервов в мае способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также рост стоимости монетарного золота.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международные резервные активы Беларуси на 1 июня 2020 года, по предварительным данным, составили $7879,3 млн (в эквиваленте).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)