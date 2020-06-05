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Пешеход против поезда. Почему так важно снять наушники при переходе ЖД путей и какие правила чаще всего нарушают на рельсах

05.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Пешеход против поезда. Почему так важно снять наушники при переходе ЖД путей и какие правила чаще всего нарушают на рельсах

С приходом летних каникул особое внимание уделяется безопасности на ЖД вокзалах и путях следования поездов.

Случается,  дети выбирают рельсы в качестве места для игр и забывают о правилах безопасности, впрочем, как и взрослые. Всего в стране с начала этого года на железнодорожном транспорте произошло более 30 случаев непроизводственного травматизма. Пострадали 33 человека, из них 23 погибли. Около 42 процентов пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения. 
 
О том, какие нарушения встречаются чаще всего и почему так важно снять наушники при переходе ЖД путей, рассказали в Гродненском ОВД на транспорте.
 
Зачастую происшествия закачиваются летально либо тяжелыми последствиями. В прошлом году в области в железнодорожных происшествиях погибли два человека, еще двое серьезно пострадали. В этом году было одно происшествие. 11 апреля в Волковысском районе поезд протаранил «Фольксваген». Автомобиль пересекал пути перед приближавшимся пассажирским составом. Водитель получил тяжелые травмы, он скончался по дороге в больницу. Его жена и двухлетняя дочь чудом остались живы.
 
Пешеход против поезда. Почему так важно снять наушники при переходе ЖД путей и какие правила чаще всего нарушают на рельсах
 
– Из опыта работы могу сказать, что наиболее частые нарушения – при переходе или переезде ЖД путей. Пешеходы не смотрят по сторонам, не снимают наушники. Некоторые ориентируются на световые сигналы, но их можно не заметить. Всякое бывает, можно не увидеть и многотонный поезд. Поэтому наушники нужно снять и посмотреть по сторонам, – отметил заместитель начальника Гродненского ОВД на транспорте Вадим Коршун.
 
Водители тоже нарушают правила проезда. Так, в мае этого года в Лиде мужчина проигнорировал запрещающие сигналы на ЖД переезде. Мало того, он обогнал автобус, что еще сильнее повысило градус опасности. Повезло, что поезд был далеко, и мужчина отделался только штрафами: один – за проезд на красный, второй – за обгон вблизи путей.
 
– Основной упор идет на профилактику и предотвращение происшествий. Проводим рейдовые мероприятия, объясняем и показываем, что может произойти при столкновении с поездом. Особенно это актуально в летний сезон, когда у детей каникулы, – подчеркнул Вадим Коршун.
 
Пешеход против поезда. Почему так важно снять наушники при переходе ЖД путей и какие правила чаще всего нарушают на рельсах
 
В связи с тем, что в последнее время участились случаи происшествий с участием велосипедистов, правоохранители усилили контроль за этой категорией участников дорожного движения. Основная проблема – велосипедисты не спешиваются, в том числе на железнодорожных переходах, что может привести к серьезным последствиям.

Также сотрудники  ОВД на транспорте настоятельно просят пассажиров внимательно следить за своими вещами. Нередки случаи краж в салонах поездов. Прямой угрозы жизни это не несет, но лишиться средств и документов не лучшая перспектива.

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С приходом летних каникул особое внимание уделяется безопасности на ЖД вокзалах и путях следования поездов. Случается,  дети выбирают рельсы в качестве места для...
 
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