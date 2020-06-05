ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Поздравление со Всемирным днем окружающей среды

05.06.2020 10:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Поздравление со Всемирным днем окружающей среды
Фото носит иллюстративный характер

Дорогие друзья, коллеги!

Уважаемые соотечественники, жители Ганцевщины и гости Ганцевичского района!

От всей души поздравляю вас со Всемирным днем окружающей среды!

Хочу поблагодарить всех, кто внес достойный вклад в охрану атмосферного воздуха, воды и земли, а также руководителей предприятий, снижающих негативное воздействие производства на окружающую среду, и всех жителей нашего района, которые понимают, что от уважительного отношения к природе зависит ее чистота, а следовательно, и будущее наших детей и внуков.

У Земли нет других рук и сердец, кроме наших, и кому, как не нам, нести ответственность за создание качественной жизни для последующих поколений!

Сегодня проблемы экологии стоят в ряду самых важных, определяя уровень благополучия всей мировой цивилизации. Сохранить родную природу, сберечь чистый воздух и полезные ископаемые для последующих поколений — наша общая задача.

Благодаря слаженной работе и решительным действиям специалистов-экологов и общественности год от года улучшается наша с вами среда обитания, сокращаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты, восстанавливаются десятки гектаров ранее нарушенных земель, водно-болотных угодий, лесных массивов. В наше общество все интенсивнее приходят “зеленые” технологии, устойчивые модели потребления и производства, экологически дружественный образ жизни.

Искренне желаю всем, кто сейчас трудится в рядах защитников природы, успехов в реализации задуманного, новых свершений, поддержки ваших коллег, родных и близких. Счастья вам, здоровья и благополучия! Чтобы в вашей жизни не было ни экологических угроз, ни экологических катастроф!

Дорогие друзья, профессионалы и все, кто по зову души называет себя экологом! Уверен, что совместными усилиями мы сможем сберечь и приумножить уникальную природу нашей родной Ганцевщины.

Николай Михалевич, начальник Ганцевичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

5 июня — День охраны окружающей среды

(Visited 1 times, 1 visits today)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорогие друзья, коллеги! Уважаемые соотечественники, жители Ганцевщины и гости Ганцевичского района! От всей души поздравляю вас со Всемирным днем окружающей
 
Новости дня
Новости разные
 
Арабский инвестор брестского "Динамо": мой дорогой друг и любимый брат Роман Головченко занял пост премьер-министра Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика