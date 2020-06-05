Поздравление со Всемирным днем окружающей среды

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)



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Дорогие друзья, коллеги!

Уважаемые соотечественники, жители Ганцевщины и гости Ганцевичского района!

От всей души поздравляю вас со Всемирным днем окружающей среды!

Хочу поблагодарить всех, кто внес достойный вклад в охрану атмосферного воздуха, воды и земли, а также руководителей предприятий, снижающих негативное воздействие производства на окружающую среду, и всех жителей нашего района, которые понимают, что от уважительного отношения к природе зависит ее чистота, а следовательно, и будущее наших детей и внуков.

У Земли нет других рук и сердец, кроме наших, и кому, как не нам, нести ответственность за создание качественной жизни для последующих поколений!

Сегодня проблемы экологии стоят в ряду самых важных, определяя уровень благополучия всей мировой цивилизации. Сохранить родную природу, сберечь чистый воздух и полезные ископаемые для последующих поколений — наша общая задача.

Благодаря слаженной работе и решительным действиям специалистов-экологов и общественности год от года улучшается наша с вами среда обитания, сокращаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты, восстанавливаются десятки гектаров ранее нарушенных земель, водно-болотных угодий, лесных массивов. В наше общество все интенсивнее приходят “зеленые” технологии, устойчивые модели потребления и производства, экологически дружественный образ жизни.

Искренне желаю всем, кто сейчас трудится в рядах защитников природы, успехов в реализации задуманного, новых свершений, поддержки ваших коллег, родных и близких. Счастья вам, здоровья и благополучия! Чтобы в вашей жизни не было ни экологических угроз, ни экологических катастроф!

Дорогие друзья, профессионалы и все, кто по зову души называет себя экологом! Уверен, что совместными усилиями мы сможем сберечь и приумножить уникальную природу нашей родной Ганцевщины.

Николай Михалевич, начальник Ганцевичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

5 июня — День охраны окружающей среды

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