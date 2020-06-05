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Арабский инвестор брестского "Динамо": мой дорогой друг и любимый брат Роман Головченко занял пост премьер-министра Беларуси

05.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Партнер брестского "Динамо" Таджедин Сейф отреагировал на назначение Роман Головченко премьер-министром Беларуси.





"Самая красивая новость за сегодня. Мой дорогой друг и любимый брат Роман Головченко занял пост премьер-министра Беларуси. Всего наилучшего", — написал Сейф в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что ранее Роман Головченко работал послом Беларуси в ОАЭ.

В 2018 году Таджедин Сейф был представлен как партнер брестского "Динамо". Сейф называет себя владельцем и гендиректором Innovation Center Group из ОАЭ. Он является членом совета директоров и партнером в более чем 20 холдинговых компаниях в ОАЭ, Европе, США, России и Беларуси. Компании специализируются в области недвижимости, финансов и прямых инвестиций. В портфолио Сейфа значится информация о получении дипломов Могилевского госуниверситета и московского РУДН. Сейф сопровождал Диего Марадону и был одним из ключевых спикеров во время пресс-конференций в Дубаи и Бресте.
 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Партнер брестского "Динамо" Таджедин Сейф отреагировал на назначение Роман Головченко премьер-министром Беларуси.
 
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