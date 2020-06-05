Привидение, пропавшая балерина и врач, которая «выкупила» мужа. 5 загадочных женщин в истории Беларуси

Источник материала: Tut.by

Сегодня и православные, и католики вспоминают первую белоруску, причисленную к лику святых, Евфросинию Полоцкую. Своей деятельностью она опередила время на несколько столетий. Внучка князя Всеслава Чародея стала первой в истории Беларуси меценаткой. Благодаря ей были созданы школы, переписывались книги, развивалось зодчество, строились храмы. По заказу преподобной княжны выдающийся мастер-ювелир Лазарь Богша создал знаменитый крест.

Но в истории Беларуси немало и других женщин, чьи судьбы достойны интереса, удивления и восхищения. Для этого материала мы собрали всего лишь пятерку, но зато какую!

Барбара Радзивилл (1520−1551)





Красавица Барбара Радзивилл, дочь великого гетмана Юрия Радзивилла, королева польская и великая княгиня ВКЛ, родилась в 1520 году. Родители дали ей блестящее образование, она свободно говорила и писала на старобелорусском, литовском, греческом, немецком языках, владела латынью. Многочисленные гувернантки научили ее рисованию, поэзии, игре на музыкальных инструментах, фехтованию и верховой езде. Она также изучала математику, географию и теологию.

В историю она вошла как белорусская средневековая Джульетта. В 17 лет Барбара вышла замуж за возрастного графа Станислава Гаштольда, который не оценил ни красоты, ни ума своей супруги. Важнее для него оказались политическое влияние и финансовое состояние ее рода. Через 5 лет девушка стала вдовой. После смерти мужа она переехала в Вильнюс к своему брату Николаю Рыжему Радзивиллу, где и познакомилась с великим князем литовским Сигизмундом II Августом. В 1547 году они тайно обвенчались. А как только избранник Барбары унаследовал польский трон, он официально объявил о своей женитьбе и потребовал признать Барбару Радзивилл польской королевой.



Барбара и Сигизмунд

Но счастье их было недолгим: спустя год после коронации Барбара скоропостижно скончалась. Как говорили, ее отравила свекровь Бона Сфорца. Горе короля было безмерным. В отчаянии он отправился к алхимикам с просьбой вызвать душу возлюбленной. По легенде Сигизмунд не смог сдержаться и дотронулся до Барбары, что строго возбранялось. С тех пор душа девушки не может найти покоя.

Барбара Радзивилл стала героиней многих легенд, а истории романтической любви Барбары и Сигизмунда посвящены театральные постановки и кинофильмы.

Софья Слуцкая (1585 — 1612)

В два года княжна Софья Слуцкая потеряла родителей и стала самой богатой невестой в Речи Посполитой. После смерти братьев к ней в наследство перешли Слуцк и Копыль, 7 местечек и 32 фальварка. Опеку над девочкой взяли родственники по линии матери — род Ходкевичей.

В 1594 г. опекун княжны Юрий Ходкевич, находившийся в денежном долгу у Радзивиллов, договорился выдать Софью замуж за Януша Радзивилла.

Сразу после свадьбы Софье пришлось долго оставаться одной: молодой муж участвовал в военных действиях. Утешением стало служение Богу. Она превратила свой родной город в оплот веры: здесь, помимо Слуцкого Троицкого монастыря, было возведено 15 православных храмов. Софья выделяла средства и на строительство больниц для бедных, совершала паломничества в святые места.

19 марта 1612 года Софья Слуцкая умерла при родах. Она была похоронена в Слуцком Троицком монастыре. Вскоре среди горожан появились слухи о чудесах, происходящих возле ее гроба. Именно с того времени Софью стали почитать как святую, хотя канонизировали ее значительно позже, в 1984 году. Теперь святые мощи праведной Софьи Слуцкой хранятся в Минском соборе Святого Духа.

Франтишка Уршуля Радзивилл (1705−1753)

Франтишка Уршуля Радзивилл родилась в семье государственного деятеля князя Януша-Антона Вишневецкого. Девушка была образованна, владела несколькими языками, хорошо знала мировую литературу и историю.

В 1725 году завидная невеста Франтишка вышла замуж за Михаила Казимира Радзивилла «Рыбоньку», в браке с которым родила четверых детей.

Князь Михаил часто отсутствовал в Несвиже из-за участия в сеймах и трибуналах, поэтому молодая княгиня лично занималась решением большинства хозяйственных вопросов. Она руководила реставрацией Несвижского замка после разрушительных войн со Швецией, защищала Несвиж от наездов российских войск в 1730-х годах, упорядочивала и пополняла княжескую библиотеку, восстанавливала типографию.

Увлечение Михаила Казимира и Франтишки Уршули театром началось в 1740 году, когда иностранной труппой в Несвижском замке был поставлен первый спектакль по пьесе «Пример справедливости». Теперь и хозяйке замка захотелось иметь свой придворный театр. И она воплотила мечту в реальность.



Театр Уршули

Полной жизнью несвижский театр начал жить после 1746 года, когда им полностью стала руководить Франтишка. К этому времени относятся ее первые драматургические произведения. Практически ежегодно из-под пера княгини появлялось несколько новых пьес. В одних она говорила о необходимости образования, в других осуждала неверных мужей или восхищалась женской добродетельностью. Однако доминирующей темой ее драматургии была, конечно, любовь.

В октябре 1752 года княгиня тяжело заболела и даже написала прощальное письмо мужу. Она прожила еще полгода и умерла 23 мая 1753 года в доме бобруйского старосты Лопата.

Аполлония Даревская (1767 — ?)





Простая деревенская девочка стала знаменитой балериной благодаря общественному и политическому деятелю Антонио Тизенгаузу. Он, один из самых влиятельных людей Речи Посполитой, кроме дел государственной важности большое внимание уделял и меценатству. Благодаря его усилиям в Гродно возник театр, в который стала набираться собственная труппа. В 1773 году Антонио дал поручение собрать из крепостных семей талантливых детей. Среди счастливчиков оказалась и Аполлония.

Девочка попала в класс танца, где преподавал итальянец Гаэтано Петинетти. Аполлонии было интересно все, она с рвением и самоотдачей занялась учебой. Успех не заставил себя долго ждать. Одно из ее первых выступлений в театре Тизенгауза произвело невероятный фурор.

Карьера Аполлонии складывалась стремительно. Вскоре она стала выступать для польского короля Станислава Августа Понятовского, став первой солисткой труппы Общества танцоров его Королевского Высочества. В 1797 году по инициативе и за счет короля Даревская отправилась в Санкт-Петербург, где также успешно выступала перед искушенной публикой.

Политические войны между двумя державами прервали звездный путь балерины. Известно, что Аполлония Даревская посвятила свои последние выступления Станиславу и как только ей исполнилось тридцать, она ушла со сцены. Больше о ней ничего не известно. Не сохранилось ни одного ее изображения.

Саломея Регина Русецкая (1718−1763)



Саломея родилась под Новогрудком в семье мещанина Ефима Русецкого. С детства девочка хорошо управлялась с лошадьми, любила стрелять из мушкета.

В 14-летнем возрасте девушка вышла замуж за врача немецкого происхождения Якуба Гальпира и уехала с ним в Стамбул. Имея пытливый ум и жажду знаний, Саломея сразу заинтересовалась занятиями мужа и вскоре стала ему активно помогать. Русецкая отличалась наблюдательностью и способностями, поэтому довольно быстро овладела методами лечения и начала практиковать самостоятельно.

Через некоторое время она настолько набралась опыта, что совершила невероятное: приезжая женщина-христианка получила официальное разрешение на врачебную деятельность. По мусульманским обычаям мужчина, даже врач, не имел права посещать гарем, а правоверные мусульманки не имели права лечить мужчин. Католичка Русецкая смогла практиковать и среди мужчин, и среди женщин, и это способствовало ее популярности.

В 1735 году супруг Регины Саломеи был вынужден покинуть Османскую империю и выехать на новое место службы — в Боснию. Вскоре за мужем, уже с маленькой дочерью на руках, отправилась и Русецкая.

Семейную идиллию прервала преждевременная смерть мужа. Русецкая унаследовала довольно значительные средства, которые она тратила в основном на путешествия и милосердие, в том числе на выкуп пленных солдат. Один из выкупленных ею австрийских офицеров — Юзеф Пильштын — впоследствии стал ее вторым мужем.

Саломея Русецкая оставила после себя дневник-книгу «Авантюры моей жизни».

В ней нашли отражение воспоминания, собственные рассуждения и интересные зарисовки-портреты людей, которые встречались во время путешествий по странам Запада и Востока. Много места в книге также отведено описанию быта и нравов разных народов, изложены методы лечения различных болезней. Врач во многом опиралась на достижения народной медицины, распространяла учение о гигиене и физической культуре. Подлинник рукописи хранится в Библиотеке Чарторыйских в Польше.