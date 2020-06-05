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Toyota в Польше начала производство нового трехцилиндрового мотора объемом 1,5 л

05.06.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предприятие Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) в Ельч-Лясковице в окрестностях Вроцлава приступило к выпуску трехцилиндрового атмосферного мотора из нового семейства Dynamic Force.


Работающий по экономичному циклу Аткинсона 1,5-литровый агрегат — это «младший» родственник двухлитрового мотора того же семейства (он известен, в частности, по моделям Corolla и RAV4), производство которого на заводе в Польше началось осенью прошлого года. Бензиновой «тройкой» Toyota польского производства станут оснащать новый Yaris, а также недавно рассекреченный кроссовер на его базе Yaris Cross — оба уже сходят с конвейера предприятия в Валансьене (Франция).


Моторчик 1.5 располагает системой регулировки фаз, новой технологией увеличения скорости сгорания сниженными потерями на трение и термическим КПД, равным 40%. Его отдача составляет 91 л.с. (крутящий момент — 120 Нм), а в составе гибридной установки — 116 л.с.


У Toyota в Польше есть еще один завод в Валбжихе, который занимается выпуском двигателей и трансмиссий. В дальнейшее развитие обоих предприятий было инвестировано более миллиарда евро.

 
 
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Предприятие Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) в Ельч-Лясковице в окрестностях Вроцлава приступило к выпуску трехцилиндрового атмосферного мотора из нового семейства Dynamic...
 
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