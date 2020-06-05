Два микроавтобуса столкнулись на трассе в Минском районе: пострадали оба водителя

Источник материала: Tut.by

Оба водителя пострадали при столкновении двух микроавтобусов в Минском районе. Об этом сообщили в МЧС.



Фото: МЧС

Сообщение об аварии вблизи деревни Мацки поступило спасателям 4 июня, в 17.05. Прибывшим к месту вызова подразделениям МЧС стало известно, что произошло столкновение двух микроавтобусов.



Фото: МЧС

В результате ДТП 43-летний водитель Mercedes Vito оказался заблокирован в салоне. При помощи специального инструмента мужчину доставали спасатели. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Воитель Renault Master покинул автомобиль самостоятельно. Он также получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.