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Два микроавтобуса столкнулись на трассе в Минском районе: пострадали оба водителя

05.06.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оба водителя пострадали при столкновении двух микроавтобусов в Минском районе. Об этом сообщили в МЧС.


Фото: МЧС

Сообщение об аварии вблизи деревни Мацки поступило спасателям 4 июня, в 17.05. Прибывшим к месту вызова подразделениям МЧС стало известно, что произошло столкновение двух микроавтобусов.


Фото: МЧС

В результате ДТП 43-летний водитель Mercedes Vito оказался заблокирован в салоне. При помощи специального инструмента мужчину доставали спасатели. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Воитель Renault Master покинул автомобиль самостоятельно. Он также получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.

 
 
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Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.
 
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