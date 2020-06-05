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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Беларусь

05.06.2020 10:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Беларусь

С официальным визитом в Беларусь прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом информирует БЕЛТА.

В программе визита в том числе предусмотрены переговоры с Президентом Беларуси. Они пройдут во Дворце Независимости. Александр Лукашенко и Виктор Орбан обсудят вопросы реализации совместных проектов и развития торгово-экономического сотрудничества. В этом отношении Беларусь и Венгрия имеют хороший задел, но есть и потенциал для углубления взаимодействия во многих сферах.

Также Президент Беларуси и премьер-министр Венгрии обсудят сотрудничество по линии Беларусь-ЕС. В центре внимания будут подходы к решению наиболее актуальных проблем, ситуация в регионе и мире.

Это первый официальный визит Виктора Орбана в Беларусь. Стороны надеются, что переговоры станут важным шагом в развитии белорусско-венгерских отношений.

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С официальным визитом в Беларусь прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом информирует БЕЛТА. В программе визита в том числе предусмотрены переговоры с...
 
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