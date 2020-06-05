ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусские парламентарии в первом чтении приняли поправки в закон о соцстраховании

05.06.2020 10:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Законопроект о правах инвалидов и их социальной интеграции рассмотрели депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая редакция документа заменит два существующих и будет включать новации, которые позволят создать условия для более полного вовлечения людей с ограниченными возможностями в жизнь общества.

Белорусские парламентарии в первом чтении приняли поправки в закон о соцстраховании


Кроме того, в первом чтении приняты изменения в закон об индивидуальном учёте в системе государственного страхования. Личный лицевой счёт будет дополнен расширенными сведениями о всей трудовой деятельности. Это создаст основу для перехода к электронной трудовой книжке. Также в повестке заседания – ратификация международных договоров. В том числе направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Белорусские парламентарии в первом чтении приняли поправки в закон о соцстраховании

Игорь Завалей, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Именно производство наркотиков в Беларуси  это небольшие. Основное это у нас реализация, чрез нас наркотрафик основной проходит. У этой медали есть вторая сторона – часть оседает в нашей стране, как транзитной стране. Здесь я опять же возвращусь к теме, что одна наша страна с этой проблемой не справится.

Белорусские парламентарии в первом чтении приняли поправки в закон о соцстраховании

Не остались без внимания и поправки в закон о гражданстве Беларуси. Они приняты в первом чтении. В частности, планируется сократить с 7 до 5 лет срок непрерывного проживания, необходимого иностранцу для обращения с ходатайством о приёме нашего гражданства. Также расширяется круг лиц, которые смогут претендовать на то, чтобы получить гражданство в льготном порядке. 

Люди в материале: Игорь Завалей

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Законопроект о правах инвалидов и их социальной интеграции рассмотрели депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Аналитик: власти не исключают протестов не оппозиции, а «широких народных масс»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика