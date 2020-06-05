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Белорусские парламентарии в первом чтении приняли поправки в закон о соцстраховании
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Законопроект о правах инвалидов и их социальной интеграции рассмотрели депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новая редакция документа заменит два существующих и будет включать новации, которые позволят создать условия для более полного вовлечения людей с ограниченными возможностями в жизнь общества.
Игорь Завалей, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Не остались без внимания и поправки в закон о гражданстве Беларуси. Они приняты в первом чтении. В частности, планируется сократить с 7 до 5 лет срок непрерывного проживания, необходимого иностранцу для обращения с ходатайством о приёме нашего гражданства. Также расширяется круг лиц, которые смогут претендовать на то, чтобы получить гражданство в льготном порядке.
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Новости Беларуси. Законопроект о правах инвалидов и их социальной интеграции рассмотрели депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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