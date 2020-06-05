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Площади лесов и подземные источники Гродненщины. Статистический обзор ко Дню охраны окружающей среды
05.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Ежегодно 5 июня в Беларуси отмечается День охраны окружающей среды.
Охрана окружающей среды является неотъемлемым условием обеспечения экологической безопасности, устойчивого экономического и социального развития государства.
Вопросы охраны окружающей среды стоят в ряду приоритетных как на национальном, так и на международном уровне. Они затрагивают большинство из 17 целей одной из ведущих международных инициатив – Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Земельные ресурсы, как и другие
По состоянию на 1 января 2020 г. территория Гродненской области составила 2 512,7 тыс. гектаров, в том числе лесные земли – 939,6 тыс. гектаров, сельскохозяйственные – 1 214,3 тыс. гектаров, земли под болотами и водными объектами – 95,5 тыс. гектаров, прочие земли – 263,3 тыс. гектаров.
В структуре земельных ресурсов Гродненской области из года в год увеличивается площадь лесных земель. При этом наблюдается сокращение площади сельскохозяйственных земель и земель под водными объектами и болотами.
На начало 2020 года площадь особо охраняемых природных территорий составила 253,1 тыс. гектаров.
Площадь земель под болотами и водными ресурсами сокращается в значительной степени из-за роста среднегодовой температуры воздуха и нестабильными значениями среднегодового количества выпавших осадков.
На рост среднегодовой температуры воздуха прямое влияние оказывают выбросы парниковых газов.
В области в 2019 году добыто (изъято) из подземных источников 88 млн. куб. метров воды, из поверхностных – 54 млн. куб. метров.
В условиях сокращения площади под болотами и водными объектами устойчивое рациональное водопользование выступает одним из основных направлений деятельности по охране и использованию водных ресурсов Гродненской области. По Гродненской области в 2019 году по сравнению с 2010 годом снизился объем добычи (изъятия) воды из подземных водных объектов на 10,8%, в том числе увеличился объем добычи (изъятия) вод из поверхностных водных объектов на 24,7%. При этом, использование воды на хозяйственно-питьевые нужды, включая лечебные, остается основной составляющей в использовании воды по области (в 2019 году данный показатель составил 39% от общего использования воды по области).
В последние годы в Гродненской области наблюдается тенденция роста доли использования твердых коммунальных отходов в общем объеме их образования.
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Площади лесов и подземные источники Гродненщины. Статистический обзор ко Дню охраны окружающей среды
Ежегодно 5 июня в Беларуси отмечается День охраны окружающей среды. Охрана окружающей среды является неотъемлемым условием обеспечения экологической...
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