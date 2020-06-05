Источник материала: Новости Волковыска

Международные резервные активы Беларуси на 1 июня, по данным Национального банка, составили 7 879,3 млн долларов в эквиваленте.

В мае золотовалютные резервы снизились на 3,7 млн долларов (на 0,05 %) после роста в апреле на $ 96,4 млн (на 1,2 %).

Среди негативных тенденций, которые повлияли на объем золотовалютных резервов в мае, в Нацбанке отмечают плановое погашение правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

В мае Беларусь погасила долги в валюте на сумму около 220 млн долларов.

В мае Нацбанк активно скупал иностранную валюту на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", что позволило поддержать необходимый уровень золотовалютных резервов.

Также фиксировалось поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, роста стоимости монетарного золота.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем ЗВР на 1 января 2021 года должен составить не менее чем $ 7,3 млрд.