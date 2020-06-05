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Умер актер Михаил Кокшенов
Источник материала: ОНТ
Скончался советский и российский актер Михаил Кокшенов. Михаилу Михайловичу было 83 года. О смерти артиста
О причинах смерти Кокшенова не сообщается.
Артист известен по фильмам «Белые росы», «Спортлото 82», «Женя, Женечка и "Катюша"», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли» и другим.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Скончался советский и российский актер Михаил Кокшенов. Михаилу Михайловичу было 83 года. О смерти артиста информирует РИА Новости со ссылкой на поэтессу Любовь...
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