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Умер актер Михаил Кокшенов

05.06.2020 13:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умер актер Михаил Кокшенов

Скончался советский и российский актер Михаил Кокшенов. Михаилу Михайловичу было 83 года. О смерти артиста информирует РИА Новости со ссылкой на поэтессу Любовь Воропаеву.

О причинах смерти Кокшенова не сообщается.

Артист известен по фильмам «Белые росы», «Спортлото 82», «Женя, Женечка и "Катюша"», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли» и другим.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Скончался советский и российский актер Михаил Кокшенов. Михаилу Михайловичу было 83 года. О смерти артиста информирует РИА Новости со ссылкой на поэтессу Любовь...
 
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