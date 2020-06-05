ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как сэкономить на техобслуживании авто

05.06.2020 14:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Эксперты назвали 3 простых способа

Техническое обслуживание транспортных средств обычно обходится «в копеечку».
Нередко владелец машины вынужден переплачивать в несколько раз за одно только машинное масло.



Однако техобслуживание необходимо для того, чтобы продлить жизнь автомобилю и позволить ему проехать ещё несколько десятков тысяч километров.

Эксперты поделились основными способами экономии на прохождении ТО.

Соответствующая информация опубликована в российских интернет-источниках.

Сравнить стоимость услуг

Перед обращением в сервисный центр эксперты рекомендуют узнать информацию о стоимости услуг на разных станциях технического обслуживания.

И только после сравнения цен можно сделать выбор в пользу одного из сервисных центров.

Самостоятельная замена масла

Замену определённых расходников владелец автомобиля может осуществить самостоятельно.

Например, замена машинного масла или фильтра. Так можно серьёзно сэкономить, учитывая, что некоторые дилеры завышают цены на данные услуги.

Купить расходные материалы самостоятельно

На некоторых СТО могут использовать дороги материалы и запчасти.

Решить данную проблему можно за счёт самостоятельного приобретения комплектующих и расходников.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты назвали 3 простых способа
 
Новости дня
Новости разные
 
Умер актер Михаил Кокшенов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика