С 1 марта 2020 года маркировка обувных товаров в Российской Федерации является обязательной

Источник материала: Кобринский вестник





О получении кодов маркировки российского образца

Министерство по налогам и сборам информирует, что в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 792-р и постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2019 № 860 «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров» (далее – постановление № 860) на территории Российской Федерации с 1 июля 2019 г. введена маркировка обуви.

С 1 марта 2020 г. маркировка обувных товаров в Российской Федерации является обязательной (пункт 6 постановления № 860).

В целях оптимизации работы субъектов хозяйствования – резидентов других государств-членов Евразийского экономического союза, осуществляющих поставки обуви на рынок Российской Федерации, Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 8 августа 2019 г. № 72 «О введении маркировки обувных товаров средствами идентификации» (далее – Решение № 72) предусмотрено, что до даты введения маркировки на своей территории национальные операторы государств-членов, которые не ввели маркировку, обеспечивают предоставление кодов маркировки участникам оборота товаров, полученных от национального оператора государства-члена, которое ввело маркировку на своей территории.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2019 № 161 «О создании национальной системы маркировки товаров и реализации пилотного проекта по маркировке обуви средствами идентификации» оператором национальной системы маркировки товаров Республики Беларусь является республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белбланкавыд» (далее – Оператор). Оператором проведены необходимые подготовительные работы и с 10 февраля 2020 г. осуществляется выдача кодов маркировки российского образца, получаемых от оператора российской системы маркировки товаров ООО «Оператор-ЦРПТ».

Для получения кодов маркировки российского образца субъектам хозяйствования, осуществляющим поставки обуви на рынок Российской Федерации, необходимо:

достичь договоренности с российским контрагентом (покупателем) о поставке промаркированной обуви;

обратиться к Оператору для заключения договора;

зарегистрироваться в АИС «Электронный знак»;

в установленном порядке получить GTIN на обувные товары;

описать обувные товары в АИС «Электронный знак»;

заказать коды маркировки;

промаркировать обувные товары;

передать в АИС «Электронный знак» информацию об отгрузке товаров в Российскую Федерацию.

Контакты Оператора и пошаговые инструкции по получению кодов маркировки российского образца и внесению соответствующей информации в АИС «Электронный знак» размещены на сайте https://www.datamark.by/ .

Антонина МАРЧЕНКО,

начальник отдела учёта индивидуальных предпринимателей ИМНС Республики Беларусь по Кобринскому району.