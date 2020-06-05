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ЧП в Подмосковье: в жилом доме произошёл взрыв газа
Источник материала: СТВ
Новости России. В Подмосковье в жилом доме взорвался газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, ЧП произошло на 5 этаже здания, после чего вспыхнул пожар. Прибывшие к месту происшествия спасатели эвакуировали жильцов. Одна женщина пострадала. Необходимую помощь ей оказали медики.
Вскоре возгорание было ликвидировано. В доме выбило окна, оказались повреждены стены между квартирами. Причины ЧП устанавливаются.
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Новости России. В Подмосковье в жилом доме взорвался газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, ЧП произошло на 5 этаже...
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