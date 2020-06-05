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ЧП в Подмосковье: в жилом доме произошёл взрыв газа

05.06.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Подмосковье в жилом доме взорвался газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

ЧП в Подмосковье: в жилом доме произошёл взрыв газа

ЧП в Подмосковье: в жилом доме произошёл взрыв газа

По предварительным данным, ЧП произошло на 5 этаже здания, после чего вспыхнул пожар. Прибывшие к месту происшествия спасатели эвакуировали жильцов. Одна женщина пострадала. Необходимую помощь ей оказали медики.

ЧП в Подмосковье: в жилом доме произошёл взрыв газа

Вскоре возгорание было ликвидировано. В доме выбило окна, оказались повреждены стены между квартирами. Причины ЧП устанавливаются.

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Новости России. В Подмосковье в жилом доме взорвался газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  По предварительным данным, ЧП произошло на 5 этаже...
 
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