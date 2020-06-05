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Сколько стоит сделать тест на коронавирус для выезда за границу

05.06.2020 14:56 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проводит лабораторное тестирование на инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР) на платной основе, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

Лабораторные исследования на инфекцию COVID-19 проводятся для граждан, выезжающих за пределы Беларуси в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия этой инфекции, пишет БЕЛТА

Стоимость ПЦР-исследования для резидентов Беларуси составляет 41,38 рубля, для нерезидентов – 56,63.

По завершении тестирования выдается результат лабораторного исследования на русском и английском языках.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусы могут сделать платный тест на COVID-19, чтобы получать справку для выезда за границу.
 
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