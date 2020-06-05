ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Мусорской источник» и «мусорка». Гомельский вор в законе Саша Кушнер проявил солидарность с Лукашенко по отношению к интернету

05.06.2020 13:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Могилевчанин Артур Баханьков, который называет себя «положенцем» от вора в законе Бири, похоже, так достал Александра Кушнерова, он же вор законе Саша Кушнер, что тому пришлось «издать» специальный прогон (воровское письмо для братвы).


Саша Кушнер фото Прайм Крайм

Могилевчанин Артур Баханьков, который называет себя «положенцем» от вора в законе Бири, похоже, так достал Александра Кушнерова, он же вор законе Саша Кушнер, что тому пришлось «издать» специальный прогон (воровское письмо для братвы).



Фотокопии прогона опубликованы на сайте российского информационного агентства «Прайм Крайм».

«Сильные Новости» ознакомились с текстом, который вызвал дежавю.

Напомним, что Артур Баханьков с начала года на своем YouTube-канале под ником РаМСовой ведет непримиримую информационную войну по отношению к Саше Кушнеру и его соратникам. На жаргоне сей батл называется «петушиным рамсом». По воровским понятиям автор роликов давно должен был ответить за оскорбления. В Могилев даже приезжали на разборку бобруйские пацаны, но потоптавшись возле подъезда Артура, они записали видеосообщение с угрозами и убыли. По словам самого Баханькова, Кушнеров ему звонил и просил прекратить «антиворовскую деятельность» в интернете. Но РаМСовой продолжает чуть ли не ежедневно выкладывать ролики с обидным контентом, которые дублирует в «Одноклассниках» и других соцсетях.

Саша Кушнер, понимая, что любая попытка реально устранить угрозу своему авторитету может попасть под действия УК, решил воздействовать не на автора, а на братву традиционным эпистолярным жанром. Его прогон датирован 27 мая, им же единственным и подписан, но к арестантам и прочим «порядочным людям» гомельчанин обращается во множественном числе — «Мы Воры». (Хотя, что касается воровского статуса Кушнерова, то на сайте «Прайм Крайм» в его досье отмечено — «не признан»).

Прогон написан на четырех страницах в традиционном стиле с нравоучениями и призывами к «правильному» образу жизни и борьбе со всякой «нечистью». По делу же в тексте — не более одного абзаца. Вот суть воровского письма (стиль, орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.):


«...Интернет, а именно всякого рода сайты такие как: Ю-туб, Одноклассники, в Контакте, Прайм Крайм, и прочие другие где ежедневно порочится Людское, является негодным, следовательно неприемлемым для любого добропорядочного арестанта, и кто будет черпать информацию из этих мусорских источников, призывать таковых к ответу и жестко наказывать, ибо таковым не будет места среди Людей, так как не раз ставили на Вид!!!»

Очевидно, прежде всего прогон направлен против возмутителя белорусского криминального мира Артура Баханькова, хотя и без упоминания оного. В тоже время Саша Кушнер, которого некогда называли «главным вором Беларуси», не первый, кто видит угрозу в самом существовании интернета, считая его «мусорским источником».

К месту заметить, что и бессменный президент Беларуси Александр Лукашенко аналогичным образом относится к этому популярному изобретению. «Сейчас и в интернете, этой мусорке, что угодно закидывают, и из-за рубежа нам в том числе родные братья проблем подкидывают в СМИ. Но мы все это видим», — сказал он во время недавней встречи с главой КГБ. И раньше тезка Кушнерова интернет иначе как «мусоркой» не называл. Как говорится, у кого что болит...
 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Могилевчанин Артур Баханьков, который называет себя «положенцем» от вора в законе Бири, похоже, так достал Александра Кушнерова, он же вор законе Саша Кушнер, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цена на нефть поднялась до 41 доллара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика