«Мусорской источник» и «мусорка». Гомельский вор в законе Саша Кушнер проявил солидарность с Лукашенко по отношению к интернету





Саша Кушнер фото Прайм Крайм





Могилевчанин Артур Баханьков, который называет себя «положенцем» от вора в законе Бири, похоже, так достал Александра Кушнерова, он же вор законе Саша Кушнер, что тому пришлось «издать» специальный прогон (воровское письмо для братвы).













Фотокопии прогона опубликованы на сайте российского информационного агентства «Прайм Крайм».





ознакомились с текстом, который вызвал дежавю. «Сильные Новости»с текстом, который вызвал дежавю.





Напомним, что Артур Баханьков с начала года на своем YouTube-канале под ником РаМСовой ведет непримиримую информационную войну по отношению к Саше Кушнеру и его соратникам. На жаргоне сей батл называется «петушиным рамсом». По воровским понятиям автор роликов давно должен был ответить за оскорбления. В Могилев даже приезжали на разборку бобруйские пацаны, но потоптавшись возле подъезда Артура, они записали видеосообщение с угрозами и убыли. По словам самого Баханькова, Кушнеров ему звонил и просил прекратить «антиворовскую деятельность» в интернете. Но РаМСовой продолжает чуть ли не ежедневно выкладывать ролики с обидным контентом, которые дублирует в «Одноклассниках» и других соцсетях.





Саша Кушнер, понимая, что любая попытка реально устранить угрозу своему авторитету может попасть под действия УК, решил воздействовать не на автора, а на братву традиционным эпистолярным жанром. Его прогон датирован 27 мая, им же единственным и подписан, но к арестантам и прочим «порядочным людям» гомельчанин обращается во множественном числе — «Мы Воры». (Хотя, что касается воровского статуса Кушнерова, то на сайте «Прайм Крайм» в его досье отмечено — «не признан»).





Прогон написан на четырех страницах в традиционном стиле с нравоучениями и призывами к «правильному» образу жизни и борьбе со всякой «нечистью». По делу же в тексте — не более одного абзаца. Вот суть воровского письма (стиль, орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.):









«...Интернет, а именно всякого рода сайты такие как: Ю-туб, Одноклассники, в Контакте, Прайм Крайм, и прочие другие где ежедневно порочится Людское, является негодным, следовательно неприемлемым для любого добропорядочного арестанта, и кто будет черпать информацию из этих мусорских источников, призывать таковых к ответу и жестко наказывать, ибо таковым не будет места среди Людей, так как не раз ставили на Вид!!!»





Очевидно, прежде всего прогон направлен против возмутителя белорусского криминального мира Артура Баханькова, хотя и без упоминания оного. В тоже время Саша Кушнер, которого некогда называли «главным вором Беларуси», не первый, кто видит угрозу в самом существовании интернета, считая его «мусорским источником».





К месту заметить, что и бессменный президент Беларуси Александр Лукашенко аналогичным образом относится к этому популярному изобретению. «Сейчас и в интернете, этой мусорке, что угодно закидывают, и из-за рубежа нам в том числе родные братья проблем подкидывают в СМИ. Но мы все это видим», — сказал он во время недавней встречи с главой КГБ. И раньше тезка Кушнерова интернет иначе как «мусоркой» не называл. Как говорится, у кого что болит...







