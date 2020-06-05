|
Чиновники подготовили новшества по соцстрахованию. Что хотят изменить и за кем усилить контроль
Источник материала: Tut.by
Минтруда подготовило новшества по государственному соцстрахования. Они в основном касаются персонифицированного учета — индивидуального лицевого счета работников, на котором хранится информация в том числе о его трудовом стаже и заработке. Его дополнят новой информацией. Таким образом власти хотят усилить контроль за предприятиями, которые платят работникам меньше «минималки», а также за тем, как выплачиваются пенсии и пособия. Новшества должны также приблизить введение электронных трудовых книжек,
Что такое персонифицированный учет?
Персонифицированный учет ввели в Беларуси с 1 января 2003 года. Он предусматривает, что каждому работающему белорусу открывают индивидуальный лицевой счет. На нем накапливается информация о трудовой деятельности работника, в том числе о трудовом стаже, заработке. Этот учет упрощает, к примеру, сбор информации для назначения пенсии.
Какие новшества хотят ввести
Индивидуальный лицевой счет хотят дополнить новой информацией. Власти хотят указывать причину, по которой причине наниматель выплачивает работнику меньше минимальной зарплаты (речь про сумма, на которую начисляются страховые взносы).
Также намерены включать дату назначения и (или) получения пенсии или пособия. "Это
На лицевом счете планируют также размещать данные о периоде, когда были ежемесячные доплаты к зарплате вместо профессионального пенсионного страхования.
Власти также хотят расширить информацию о трудовой деятельности, дополнить такими данными как форма трудовых отношений, причина увольнения, должность служащего, профессия рабочего, по которым они приняты или переведены ан другую должность. Как планируется, эти сведения "создадут основу для перехода к электронной трудовой книжке".
Озвученные изменения прописаны в проекте закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
Для чего вообще нужны электронные книжки и как они упросят нашу жизнь?
Ранее в Минтруда
Работодателям электронные книжки позволят снизить трудозатраты и расходы на ведение учета трудовой деятельности застрахованных лиц: закупку трудовых книжек и их хранение на стеллажах и в хранилищах. Из других ожидаемых плюсов — снижение расходов на ведение кадрового делопроизводства — подготовку и заверение копий.
Однако эксперты обращают внимание
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минтруда подготовило новшества по государственному соцстрахования. Они в основном касаются персонифицированного учета - индивидуального лицевого счета...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)