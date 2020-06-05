Чиновники подготовили новшества по соцстрахованию. Что хотят изменить и за кем усилить контроль

Источник материала: Tut.by

Минтруда подготовило новшества по государственному соцстрахования. Они в основном касаются персонифицированного учета — индивидуального лицевого счета работников, на котором хранится информация в том числе о его трудовом стаже и заработке. Его дополнят новой информацией. Таким образом власти хотят усилить контроль за предприятиями, которые платят работникам меньше «минималки», а также за тем, как выплачиваются пенсии и пособия. Новшества должны также приблизить введение электронных трудовых книжек, считают в Минтруда.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Что такое персонифицированный учет?

Персонифицированный учет ввели в Беларуси с 1 января 2003 года. Он предусматривает, что каждому работающему белорусу открывают индивидуальный лицевой счет. На нем накапливается информация о трудовой деятельности работника, в том числе о трудовом стаже, заработке. Этот учет упрощает, к примеру, сбор информации для назначения пенсии.

Какие новшества хотят ввести

Индивидуальный лицевой счет хотят дополнить новой информацией. Власти хотят указывать причину, по которой причине наниматель выплачивает работнику меньше минимальной зарплаты (речь про сумма, на которую начисляются страховые взносы).

Также намерены включать дату назначения и (или) получения пенсии или пособия. "Это

позволит осуществлять оперативный контроль за расходованием средств государственного социального страхования", - поясняют в Минтруда. - В последние годы существенно возросли потребности в использовании данных персонифицированного учета, которые связаны с защитой прав и исполнения государственных гарантий по оплате труда работников в части обеспечения ее уровня не ниже минимальной заработной платы, необходимостью обеспечения мониторинга рынка".

На лицевом счете планируют также размещать данные о периоде, когда были ежемесячные доплаты к зарплате вместо профессионального пенсионного страхования.

Власти также хотят расширить информацию о трудовой деятельности, дополнить такими данными как форма трудовых отношений, причина увольнения, должность служащего, профессия рабочего, по которым они приняты или переведены ан другую должность. Как планируется, эти сведения "создадут основу для перехода к электронной трудовой книжке".

Озвученные изменения прописаны в проекте закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе

государственного социального страхования", его уже одобрили в первом чтении депутаты.

Для чего вообще нужны электронные книжки и как они упросят нашу жизнь?

Ранее в Минтруда поясняли , что электронные трудовые книжки облегчат жизнь как нанимателям, так и самим работникам. Для работников электронные книжки помогут снизить риск потери сведений о трудовой деятельности — должностях, условиях труда, стаже, в том числе и страховом. Кроме того, работники смогут оперативно получать информацию о своем официальном трудоустройстве. Электронные трудовые книжки также помогут специалистам защититься от недобросовестных работодателей, которые затягивают выдачу трудовой книжки при увольнении.

Работодателям электронные книжки позволят снизить трудозатраты и расходы на ведение учета трудовой деятельности застрахованных лиц: закупку трудовых книжек и их хранение на стеллажах и в хранилищах. Из других ожидаемых плюсов — снижение расходов на ведение кадрового делопроизводства — подготовку и заверение копий.

Однако эксперты обращают внимание на минусы введения электронных трудовых книжек. Среди них - проблема защиты персональных данных, высокие денежные и трудовые затраты, а также вероятность сбоя системы.