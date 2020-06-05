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Валерий Брагин стал главным тренером сборной России по хоккею
Источник материала: ОНТ
Об этом сегодня официально объявила Российская Федерация.
На этом посту он сменил Алексея Кудашова, который возглавлял сборную и петербургский СКА с июля прошлого года. У предыдущего тренера дела в команде не заладились. В девяти матчах Евротура под руководством Кудашова россияне одержали лишь одну победу в основное время. Валерий Брагин долгое время успешно работал с молодежной сборной, с которой он выигрывал золотые медали чемпионата мира и неоднократно становился призером турнира. Новым наставником молодежной сборной России назначен Игорь Ларионов.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Об этом сегодня официально объявила Российская Федерация. На этом посту он сменил Алексея Кудашова, который возглавлял сборную и петербургский СКА с июля прошлого...
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