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Валерий Брагин стал главным тренером сборной России по хоккею

05.06.2020 14:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Валерий Брагин стал главным тренером сборной России по хоккею

Об этом сегодня официально объявила Российская Федерация.

На этом посту он сменил Алексея Кудашова, который возглавлял сборную и петербургский СКА с июля прошлого года. У предыдущего тренера дела в команде не заладились. В девяти матчах Евротура под руководством Кудашова россияне одержали лишь одну победу в основное время. Валерий Брагин долгое время успешно работал с молодежной сборной, с которой он выигрывал золотые медали чемпионата мира и неоднократно становился призером турнира. Новым наставником молодежной сборной России назначен Игорь Ларионов.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС 

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Об этом сегодня официально объявила Российская Федерация. На этом посту он сменил Алексея Кудашова, который возглавлял сборную и петербургский СКА с июля прошлого...
 
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