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Открылся первый в мире покрытый 24-каратным золотом отель

05.06.2020 15:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Открылся первый в мире покрытый 24-каратным золотом отель

Первый в мире пятизвездочный отель, экстерьер и интерьер которого покрыты 24-каратным золотом, открылся во Вьетнаме. Подробности сообщает finance.yahoo.

25-этажная гостиница Dolce Hanoi Golden Lake располагается в центре Ханоя. Фасад площадью порядка пяти тысяч квадратных метров оформлен при использовании позолоченных материалов. Строительство длилось 10 лет.

Отель предлагает гостям 342 номера, они выполнены в имперском стиле – с позолоченными ванными, декором, мебелью. Также в здании обработаны золотом бары, ресторан и панорамный бассейн на крыше. Стоимость проживания в отеле за сутки начинается от 250 долларов США.

Уточняется, что ранее золото использовалось для оформления дубайского отеля Burj Al-Arab. Там драгоценный 22-каратный металл покрывает лобби и лифт. Также золотыми окнами гордится Trump International Hotel в Лас-Вегасе, а Emirates Palace в Абу-Даби привлекает постояльцев позолоченными стенами и потолком.

Фото: Facebook / Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake

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Первый в мире пятизвездочный отель, экстерьер и интерьер которого покрыты 24-каратным золотом, открылся во Вьетнаме. Подробности сообщает finance.yahoo. 25-этажная...
 
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