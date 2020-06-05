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В Березинском районе нога 6-летнего мальчика попала под газонокосилку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 4 июня в Березинском районе мальчик был травмирован газонокосилкой.
Как
Родители в это время находились дома, они увидели случившееся и отвезли сына в больницу. Мальчик госпитализирован, его жизнь вне опасности.
Ведётся проверка. Место происшествия осмотрено, опрошены очевидцы, назначена судмедэкспертиза.
Несколько месяцев назад в Березинском районе подросток пострадал из-за игры с огнём.
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Новости Беларуси. 4 июня в Березинском районе мальчик был травмирован газонокосилкой. Как сообщает Следственный комитет, двое детей находились во дворе своего...
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