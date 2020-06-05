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МИХАИЛ ОРДА: «МЫ ЗА ДОСТОЙНЫЕ ВЫБОРЫ И ЗА ЧЕСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ»

05.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

МИХАИЛ ОРДА: «МЫ ЗА ДОСТОЙНЫЕ ВЫБОРЫ И ЗА ЧЕСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ»

Центральная избирательная комиссия 4 июня рассмотрела обращение Виктора Бабарико, заявившего о своем намерении баллотироваться в президенты. В обращении он ссылался на факты нарушения законодательства во время избирательной кампании, которые якобы имели место. Комиссия, в свою очередь, заявила, что проверила представленные материалы, факты не подтвердились. Трансляцию с заседания мог посмотреть любой желающий.

Интересы команды Бабарико представлял глава инициативной группы и сын экс-банкира Эдуард Бабарико. В качестве доказательств были представлены скриншоты публикаций в телеграм-каналах со ссылками на анонимные источники. Анонимность уже сама по себе наводит на определенные размышления и уж тем более не имеет юридической силы. 

Интересы инициативной группы, зарегистрированной под  № 1, которая собирает подписи  за Александра Лукашенко, представлял ее руководитель и председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. 

– Наша инициативная группа собирает подписи за уважаемого и авторитетного человека, – констатировал профсоюзный лидер. – Поэтому нам абсолютно не нужен никакой дополнительный ресурс для сбора подписей. Мы действуем в рамках существующего законодательства. Избирательный кодекс разрешает собирать подписи по месту жительства и работы людей, а также на пикетах. Время этой работы им не регламентировано. Но мы ориентируем членов нашей инициативной группы, чтобы подписи собирались в свободное от работы время: в обеденное, в пересменку или после окончания рабочего дня. 

– Тем не менее мы сегодня наблюдаем непонятную активность вокруг нашей группы. Я хотел бы обратиться ко всем, чтобы не провоцировали сбор искаженной информации, не вводили в заблуждение ЦИК. В противном случае мы будем рассматривать это как манипуляцию общественным мнением и целенаправленную дискредитацию нашей группы. Это непозволительно ни с законодательной, ни с моральной точки зрения, – заявил Михаил Орда. – Относительно вопроса, который сегодня рассматривается, – у него нет автора. Все факты, которые представлены, – от анонимных заявителей. Что касается скриншотов, то они не могут рассматриваться в качестве доказательств, их можно легко подделать. 

Следует отметить, что каждый информационный вброс тщательно изучается. «Мы очень внимательно смотрим за фактами, которые всплывают в интернете или поступают в группу, – рассказал Михаил Орда. – Мы изучаем их и, как правило, это фейки. Людей сознательно пытаются ввести в заблуждение. Наверное, пришло время законодательно ввести за это ответственность. Поскольку это вранье, то непозволительно, когда идет такая важная политическая кампания. У тех, кто это делает, не все нормально с совестью. А должны быть – личная порядочность и политическая культура. Мы никому не мешаем и не запрещаем собирать подписи в трудовых коллективах. В нашей стране около 90 тыс. юридических лиц. Пожалуйста, приходите и работайте». 

Глава ЦИК Лидия Ермошина согласилась, что сегодня идет спланированная кампания по дискредитации. «Противники главы государства этого и не скрывают, – подчеркнула она. – Я говорю об определенных политических силах, которые действуют в нашей стране и которые эти самые фейки размещают». 

МИХАИЛ ОРДА: «МЫ ЗА ДОСТОЙНЫЕ ВЫБОРЫ И ЗА ЧЕСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ»

Она также напомнила об обаянии порока. «Именно зло является обаятельным, потому что возбуждает интерес, добродетель всегда скучна. Именно на худшем, на зле, на плохих новостях и чертах, качествах сосредоточена и идет вся эта антиагитация. Это самые тяжелые президентские выборы. Уже с самого начала целенаправленно идет кампания с нарушением закона», – констатировала Лидия Ермошина.

Как оказалось, анонсированные заявителями многочисленные разоблачения так и осталась пустыми словами. Мало того, что за фактами нарушений стояли анонимные источники, так и сами нарушители оказались анонимами. Несмотря на это, представители ЦИК проверили каждый случай, и, как уже говорилось, факты нарушения законодательства во время избирательной кампании не подтвердились. Но осадок остался. Честным и порядочным людям пришлось оправдываться непонятно за что. Более того, им пришлось собирать доказательства своей невиновности у других людей. Согласитесь, звучит дико. Пусть это останется на совести тех, кто все это затеял. Не в характерах белорусов вести грязные игры. И тех, кто сегодня пытается манипулировать их мнением, ждет разочарование.

Руководитель инициативной группы Александра Лукашенко и председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда прокомментировал ситуацию специально для портала 1prof.by и газеты «Беларускі Час»:

– Мы внимательно следим за ходом проведения избирательной кампании. Моментально узнаем обо всех инцидентах и проверяем, какова ситуация на самом деле – фейк, дезинформация или правда. Во многих случаях сигналы, как я уже говорил, оказываются дезинформацией. Яркий пример: на заводе «Интеграл» якобы принудительно собирают подписи. На самом деле на предприятии работают молодые люди, члены инициативной группы, которые в спокойной обстановке в нерабочее время общаются со своими коллегами. О принуждении и речи нет. Еще один пример связан со столичной школой искусств. В интернете появилась фотография, на которой запечатлены сотрудники учреждения, на снимке они с бумагами, а в кадре часы, которые указывают на рабочее время. Информация преподносится так, что якобы на фото запечатлен момент принудительного сбора подписей. А на деле этот кадр не имеет никакого отношения к избирательной кампании. На фото родители, которые оставляют свои заявления на вахте о переводе ребенка в следующий класс. Добавлю, что в школе работает инициативная группа. Одна из сотрудниц школы обходила классы и предлагала коллегам подойти в свободное время и добровольно поставить подпись.

Подобных примеров можно привести много. Считаю такие действия и методы недопустимыми. Мы за достойные выборы и за честную конкуренцию. Любые выборы – это определение будущего нашей страны, как мы будем жить и работать.

Свою позицию я не раз озвучивал. Считаю, что надо сохранить все то хорошее, чего мы достигли. А нам действительно есть чем гордиться. Безусловно, это связано и с политикой государства, и с нашим Президентом.

Наталья ВАСИЛЕВИЧ

 

 
 
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Центральная избирательная комиссия 4 июня рассмотрела обращение Виктора Бабарико, заявившего о своем намерении баллотироваться в президенты. В обращении он...
 
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