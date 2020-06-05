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Александра Саснович выбыла в полуфинале турнира BELGLOBALSTART CUP
Источник материала: ОНТ
Это выставочные соревнования, которые проходят в Минске.
Уникальность турнира в том, что девушки играют против парней. И сегодня одна из лучших теннисисток страны Александра Саснович в 1/2-й финала уступила Александру Сгировскому со счётом 3:5, 5:6 (на тай-брейке). Во втором полуфинале Егор Герасимов в эти минуты играет против Никиты Авсиевича. Решающий матч пройдет завтра.
В соревнованиях также участвовала Арина Соболенко, но она вынуждена была сняться с турнира из-за травмы.
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Это выставочные соревнования, которые проходят в Минске. Уникальность турнира в том, что девушки играют против парней. И сегодня одна из лучших теннисисток страны...
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