Он существует. В Минске появился первый пикет за Лукашенко

Источник материала: Tut.by

В Минске на проспекте Независимости, возле Dana Mall появился первый пикет за выдвижение кандидатом в президенты Александра Лукашенко.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, ранее в «Белой Руси» рассказывали, что инициативная группа действующего президента в пикетах не видит смысла и выбрала «другую тактику».

— Мы не считаем, что на сегодняшний день пикет по сбору подписей — это оптимум. Можно стоять до бесконечности — люди ходят без паспортов. У нас в каждом районе есть общественная приемная, в которую можно прийти и поставить подпись, — объясняли TUT.BY в «Белой Руси».

Пикет и палатки к нему выставляют Федерация профсоюзов, БРСМ и Белая Русь.

— Очередь надо занять, в 16.20 начнут, — говорит солидный мужчина в костюме двум женщинам.

— Очередь в 16.20 придёт? — уточнили журналисты TUT.BY.

— Да, — ответил мужчина.

Но очередь к подписным листам встала уже в 16.10. Мужчина в костюме к ней присоединился.