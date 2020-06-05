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Он существует. В Минске появился первый пикет за Лукашенко
Источник материала: Tut.by
В Минске на проспекте Независимости, возле Dana Mall появился первый пикет за выдвижение кандидатом в президенты Александра Лукашенко.
Напомним, ранее в «Белой Руси» рассказывали, что инициативная группа действующего президента в пикетах не видит смысла и выбрала «другую тактику».
— Мы не считаем, что на сегодняшний день пикет по сбору подписей — это оптимум. Можно стоять до бесконечности — люди ходят без паспортов. У нас в каждом районе есть общественная приемная, в которую можно прийти и поставить подпись, — объясняли TUT.BY в «Белой Руси».
Пикет и палатки к нему выставляют Федерация профсоюзов, БРСМ и Белая Русь.
— Очередь надо занять, в 16.20 начнут, — говорит солидный мужчина в костюме двум женщинам.
— Очередь в 16.20 придёт? — уточнили журналисты TUT.BY.
— Да, — ответил мужчина.
Но очередь к подписным листам встала уже в 16.10. Мужчина в костюме к ней присоединился.
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Ранее в «Белой Руси» рассказывали, что инициативная группа действующего президента в пикетах не видит смысла и выбрала «другую тактику» - сбор подписей через...
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