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Для выезда за границу тестирование на COVID-19 можно пройти платно в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья
05.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проводит лабораторное тестирование на инфекцию
Лабораторные исследования на инфекцию COVID-19 проводятся для граждан, выезжающих за пределы Беларуси в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия этой инфекции.
Стоимость ПЦР-исследования для резидентов Беларуси составляет Br41,38, для нерезидентов — Br56,63.
По завершении тестирования выдается результат лабораторного исследования на русском и английском языках.
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Для выезда за границу тестирование на COVID-19 можно пройти платно в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья
Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проводит лабораторное тестирование на инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции...
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