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Для выезда за границу тестирование на COVID-19 можно пройти платно в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

05.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Для выезда за границу тестирование на COVID-19 можно пройти платно в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проводит лабораторное тестирование на инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР) на платной основе, сообщила БЕЛТА заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

Лабораторные исследования на инфекцию COVID-19 проводятся для граждан, выезжающих за пределы Беларуси в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия этой инфекции.

Стоимость ПЦР-исследования для резидентов Беларуси составляет Br41,38, для нерезидентов — Br56,63.

По завершении тестирования выдается результат лабораторного исследования на русском и английском языках.

https://www.belta.by

 
 
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Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проводит лабораторное тестирование на инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции...
 
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