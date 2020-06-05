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Они случайно стали героями мемов. Вот как выглядят эти люди в обычной жизни
Источник материала: СТВ
Наверное, мало кто станет отрицать, что в сейчас большинство людей много времени проводит в интернете. Всем нам интересны истории из жизни, картинки с котиками и, конечно, мемы. Без них общение в соцсетях было бы совсем другим.
Мы решили отдать дань уважения людям, которые своими эмоциональными действиями подарили нам мемы. Взгляните, как они выглядят в обычной жизни.
Фильм «Сияние», Шелли Дюваль
Реалити-шоу «Адская кухня», Гордон Рамзи
Фото: кадр из реалити-шоу «Адская кухня»
Фильм «Поцелуй вампира», Николас Кейдж
Фильм «Властелин колец: Братство Кольца», Шон Бин
Фильм «Мстители», Роберт Дауни-младший
«Вечернее шоу» с Джеем Лено, Анджелина Джоли
Фильм «Пятьдесят оттенков серого», Дакота Джонсон
Кстати, недавно мы показали знаменитостей в непривычном виде.
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Наверное, мало кто станет отрицать, что в сейчас большинство людей много времени проводит в интернете. Всем нам интересны истории из жизни, картинки с котиками и,...
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