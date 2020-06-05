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Они случайно стали героями мемов. Вот как выглядят эти люди в обычной жизни

05.06.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Наверное, мало кто станет отрицать, что в сейчас большинство людей много времени проводит в интернете. Всем нам интересны истории из жизни, картинки с котиками и, конечно, мемы. Без них общение в соцсетях было бы совсем другим.

Мы решили отдать дань уважения людям, которые своими эмоциональными действиями подарили нам мемы. Взгляните, как они выглядят в обычной жизни.

Фильм «Сияние», Шелли Дюваль

Они случайно стали героями мемов. Вот как выглядят эти люди в обычной жизни
Фото: кадр из фильма «Сияние»

Они случайно стали героями мемов. Вот как выглядят эти люди в обычной жизни
Фото: CBS / Dr. Phil

Реалити-шоу «Адская кухня», Гордон Рамзи

Они случайно стали героями мемов. Вот как выглядят эти люди в обычной жизниФото: кадр из реалити-шоу «Адская кухня»

Они случайно стали героями мемов. Вот как выглядят эти люди в обычной жизни
Фото: instagram.com/gordongram

Фильм «Поцелуй вампира», Николас Кейдж

Они случайно стали героями мемов. Вот как выглядят эти люди в обычной жизни
Фото: кадр из фильма «Поцелуй вампира»

Они случайно стали героями мемов. Вот как выглядят эти люди в обычной жизни
Фото: instagram.com/thehollywoodfan_ca

Фильм «Властелин колец: Братство Кольца», Шон Бин

Они случайно стали героями мемов. Вот как выглядят эти люди в обычной жизни
Фото: кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»

Они случайно стали героями мемов. Вот как выглядят эти люди в обычной жизни
Фото: instagram.com/sean_bean_official

Фильм «Мстители», Роберт Дауни-младший

Они случайно стали героями мемов. Вот как выглядят эти люди в обычной жизни
Фото: кадр из фильма «Мстители»

Они случайно стали героями мемов. Вот как выглядят эти люди в обычной жизни
Фото: instagram.com/robertdowneyjr

«Вечернее шоу» с Джеем Лено, Анджелина Джоли

Они случайно стали героями мемов. Вот как выглядят эти люди в обычной жизни
Фото: кадр из выпуска программы «Вечернее шоу»

Они случайно стали героями мемов. Вот как выглядят эти люди в обычной жизни
Фото: SOPA Images / LightRocket via Gett

Фильм «Пятьдесят оттенков серого», Дакота Джонсон

Они случайно стали героями мемов. Вот как выглядят эти люди в обычной жизни
Фото: кадр из фильма «Пятьдесят оттенков серого»

Они случайно стали героями мемов. Вот как выглядят эти люди в обычной жизни
Фото: instagram.com/dakotamayi.fans

Кстати, недавно мы показали знаменитостей в непривычном виде.

Как выглядит актёр из «Игры престолов» в парике и платье – смотрите здесь

Люди в материале: Шелли Дюваль, Shelley Duvall, Гордон Рамзи, Gordon Ramsay, Николас Кейдж, Nicolas Cage, Шон Бин, Sean Bean, Роберт Дауни-младший, Robert Downey Jr., Анджелина Джоли, Angelina Jolie, Дакота Джонсон, Dakota Johnson

 
 
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Наверное, мало кто станет отрицать, что в сейчас большинство людей много времени проводит в интернете. Всем нам интересны истории из жизни, картинки с котиками и,...
 
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