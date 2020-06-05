Они случайно стали героями мемов. Вот как выглядят эти люди в обычной жизни

Источник материала: СТВ

Наверное, мало кто станет отрицать, что в сейчас большинство людей много времени проводит в интернете. Всем нам интересны истории из жизни, картинки с котиками и, конечно, мемы. Без них общение в соцсетях было бы совсем другим.

Мы решили отдать дань уважения людям, которые своими эмоциональными действиями подарили нам мемы. Взгляните, как они выглядят в обычной жизни.

Фильм «Сияние», Шелли Дюваль



Фото: кадр из фильма «Сияние»



Фото: CBS / Dr. Phil

Реалити-шоу «Адская кухня», Гордон Рамзи

Фото: кадр из реалити-шоу «Адская кухня»



Фото: instagram.com/gordongram

Фильм «Поцелуй вампира», Николас Кейдж



Фото: кадр из фильма «Поцелуй вампира»



Фото: instagram.com/thehollywoodfan_ca

Фильм «Властелин колец: Братство Кольца», Шон Бин



Фото: кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»



Фото: instagram.com/sean_bean_official

Фильм «Мстители», Роберт Дауни-младший



Фото: кадр из фильма «Мстители»



Фото: instagram.com/robertdowneyjr

«Вечернее шоу» с Джеем Лено, Анджелина Джоли



Фото: кадр из выпуска программы «Вечернее шоу»



Фото: SOPA Images / LightRocket via Gett

Фильм «Пятьдесят оттенков серого», Дакота Джонсон



Фото: кадр из фильма «Пятьдесят оттенков серого»



Фото: instagram.com/dakotamayi.fans

Кстати, недавно мы показали знаменитостей в непривычном виде.