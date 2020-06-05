ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сегодня произойдет частичное лунное затмение, наблюдать его можно и в Беларуси

05.06.2020 16:30 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Полутеневое затмение Луны смогут наблюдать жители Беларуси вечером 5 июня. Об этом сообщает сайт Московского планетария.

Сегодня произойдет частичное лунное затмение, наблюдать его можно и в Беларуси

Полутеневое затмение Луны начнется 5 июня в 20.46 и закончится в 00.04 6 июня. Максимальное погружение в полутень Земли на 0,568 лунного диска произойдет в 22.25. Во время затмения Луна будет находиться в созвездии Змееносец и пройдет сквозь северную часть земной полутени.

В момент наибольшего погружения в 22.25, когда половина Луны окажется в полутени Земли, южный край диска Луны будет располагаться в 13 угловых минутах от границы тени Земли. Свечение южных областей Луны будет ослаблено, южный (нижний) край диска Луны немного потемнеет.

Затмение будет видно и в условиях мегаполиса, нет необходимости уезжать от городских огней. Главное, чтобы была безоблачная погода и открытая местность над юго-восточным горизонтом.

Полутеневое лунное затмение 5 июня будет наблюдаться на большей части территории Европы и Азии, в Австралии, Африке, в юго-восточной и восточной части Южной Америки, в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанах, в Антарктиде.

Первое из четырех полутеневых лунных затмений 2020 года белорусы уже наблюдали 10 января. Следующее, третье полутеневое затмение Луны, состоится 5 июля 2020 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Полутеневое затмение Луны смогут наблюдать жители Беларуси вечером 5 июня. Об этом сообщает сайт Московского планетария. Полутеневое затмение Луны начнется 5...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие изменения ждут водителей с принятием нового Кодекса об административных правонарушениях?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика