Сегодня произойдет частичное лунное затмение, наблюдать его можно и в Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

Полутеневое затмение Луны смогут наблюдать жители Беларуси вечером 5 июня. Об этом сообщает сайт Московского планетария.





Полутеневое затмение Луны начнется 5 июня в 20.46 и закончится в 00.04 6 июня. Максимальное погружение в полутень Земли на 0,568 лунного диска произойдет в 22.25. Во время затмения Луна будет находиться в созвездии Змееносец и пройдет сквозь северную часть земной полутени.

В момент наибольшего погружения в 22.25, когда половина Луны окажется в полутени Земли, южный край диска Луны будет располагаться в 13 угловых минутах от границы тени Земли. Свечение южных областей Луны будет ослаблено, южный (нижний) край диска Луны немного потемнеет.

Затмение будет видно и в условиях мегаполиса, нет необходимости уезжать от городских огней. Главное, чтобы была безоблачная погода и открытая местность над юго-восточным горизонтом.

Полутеневое лунное затмение 5 июня будет наблюдаться на большей части территории Европы и Азии, в Австралии, Африке, в юго-восточной и восточной части Южной Америки, в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанах, в Антарктиде.

Первое из четырех полутеневых лунных затмений 2020 года белорусы уже наблюдали 10 января. Следующее, третье полутеневое затмение Луны, состоится 5 июля 2020 года.