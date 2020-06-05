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В одной из торговых сетей мойву продают почти по 12 рублей за килограмм
Источник материала: Tut.by
В магазинах «Виталюр» появилась в продаже мороженая мойва по цене в 11,99 рубля за килограмм. На непривычно высокую цены за эту рыбу, которая считается одной из самых дешевых, обратил внимание один из наших читателей.
В торговой сети пояснили, что поменялся поставщик этой рыбы, поэтому на нее изменилась цена. Для сравнения: тушку замороженного лосося (без головы) продают по 24,99 рубля, а стейки этой рыбы — по 29,99 рубля.
Замороженную мойву в одном из магазинов другой компании предлагают по 5 рублей за килограмм.
Титульное фото носит иллюстративный характер.
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В магазинах «Виталюр» появилась в продаже мороженая мойва по цене в 11,99 рубля за килограмм. На непривычно высокую цены за эту рыбу, которая считается одной из самых...
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