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В одной из торговых сетей мойву продают почти по 12 рублей за килограмм

05.06.2020 17:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В магазинах «Виталюр» появилась в продаже мороженая мойва по цене в 11,99 рубля за килограмм. На непривычно высокую цены за эту рыбу, которая считается одной из самых дешевых, обратил внимание один из наших читателей.


Фото читателя

В торговой сети пояснили, что поменялся поставщик этой рыбы, поэтому на нее изменилась цена. Для сравнения: тушку замороженного лосося (без головы) продают по 24,99 рубля, а стейки этой рыбы — по 29,99 рубля.

Замороженную мойву в одном из магазинов другой компании предлагают по 5 рублей за килограмм.

Если вы заметили непривычно низкую или высокую цену на товар или услугу, то напишите, пожалуйста, на e-mail bobkov@tutby.com, в «Телеграм» (@Bobkov_tut) или в «Фейсбук». Фото приветствуются. 

Титульное фото носит иллюстративный характер. 

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В магазинах «Виталюр» появилась в продаже мороженая мойва по цене в 11,99 рубля за килограмм. На непривычно высокую цены за эту рыбу, которая считается одной из самых...
 
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