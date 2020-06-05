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Как соцсети смеются над первым в Минске пикетом за Лукашенко, куда согнали толпу людей
Источник материала: KYKY>
В это тяжело поверить, но сегодня TUT.by
В соцсетях пишут, что к пикету специально привезли людей. С журналистами общаться они не горят желанием:
Кстати, чуть раньше в телеграм-каналах обсуждали, что единственный работающий пикет за Лукашенко – в Петрикове. Блогер Nexta опубликовал фото, благодаря которым стало понятно, c каким лозунгом президент идет на выборы. Это: «За Беларусь! Суверенную. Справедливую. Безопасную».
И потом интернет кое-что заметил...
А теперь мемы!
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В это тяжело поверить, но сегодня TUT.by отыскал первый в Минске пикет за выдвижение в кандидаты Александра Лукашенко. Понимаем ваш шок, но просто примите как факт,...
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