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Состоится прямая телефонная линия с председателем Солигорского районного Совета депутатов.
05.06.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
20 мая 2020 15:13 639
Состоится прямая телефонная линия с председателем Солигорского районного Совета депутатов.
23 мая 2020 г. с 9:00 до 12:00 «прямую телефонную линию» будет проводить председатель Солигорского районного совета депутатов Алла Васильевна Калеева.
Интересующие вопросы можно задать по контактному телефону: 22 06 80.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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20 мая 2020 15:13 639 Состоится прямая телефонная линия с председателем...
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