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Состоится прямая телефонная линия с председателем Солигорского районного Совета депутатов.

05.06.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


20 мая 2020 15:13 639

Состоится прямая телефонная линия с председателем Солигорского районного Совета депутатов.

Автор: Эдуард Кидяев.

23 мая 2020 г. с 9:00 до 12:00 «прямую телефонную линию» будет проводить председатель Солигорского районного совета депутатов Алла Васильевна Калеева.

Состоится прямая телефонная линия с председателем Солигорского районного Совета депутатов.

Интересующие вопросы можно задать по контактному телефону: 22 06 80.

Состоится прямая телефонная линия с председателем Солигорского районного Совета депутатов.

Источник: сайт Солигорского РИК.

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20 мая 2020 15:13 639 Состоится прямая телефонная линия с председателем...
 
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