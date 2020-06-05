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В Витебской области наводят генеральную уборку на родниках

05.06.2020 17:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Витебской области наводят генеральную уборку на родниках

5 июня отмечают Всемирный день окружающей среды. В Витебском регионе преобразятся более 20 источников. 

В Витебске работы развернулись недалеко от парка. К источнику Иоанна Крестителя долгие годы люди ходят за водой. Последний раз его благоустраивали 10 лет назад. Для удобства соорудят что-то вроде грота, уберут старые деревья, укрепят лестницу. Но прежде специалисты проверили качество воды.  

Виктор Галанов, председатель Витебского комитета природных ресурсов и окружающей среды: «Здесь высокое питьевое качество воды – безопасность превыше всего. С точки зрения экологии, я скажу: любой родник он априори довольно ценный, потому что он поддерживает гидрологический режим на территории». 

Андрей Иванов, житель г.Витебска: «Вкус воды, кристально чистая, кипятишь если, осадка нет в чайнике. В общем, лучше воды тут я в Витебске не знаю».  

Всего в области более 200 родников, 30 – памятники природы республиканского или местного значения. Сейчас в стране собирают информацию о родниках. Принять участие может каждый. После данные представят на международном водном форуме.   

Александр Корбут, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: «Население сохраняет тот оазис, ту природу, которая есть в Республике Беларусь. Те акции, те мероприятия, те субботники, которые проводятся в стране действительно позволяют сохранять её красоту. Граждане стали не безразличны к тому, кто нарушает природное законодательство». 

Природа – одно из главных богатств Беларуси. Рек больших и малых – более 20 тысяч. А еще уникальные болота – «лёгкие Европы». А также национальные парки, заповедники, заказники – треть территории страны покрыто лесами. И самая большая в Европе популяция зубра – тоже у нас.    

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Теги: Витебск
 
 
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5 июня отмечают Всемирный день окружающей среды. В Витебском регионе преобразятся более 20 источников.  В Витебске работы развернулись недалеко от парка. К...
 
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