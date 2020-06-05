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В Витебской области наводят генеральную уборку на родниках
Источник материала: ОНТ
5 июня отмечают Всемирный день окружающей среды. В Витебском регионе преобразятся более 20 источников.
В Витебске работы развернулись недалеко от парка. К источнику Иоанна Крестителя долгие годы люди ходят за водой. Последний раз его благоустраивали 10 лет назад. Для удобства соорудят что-то вроде грота, уберут старые деревья, укрепят лестницу. Но прежде специалисты проверили качество воды.
Всего в области более 200 родников, 30 – памятники природы республиканского или местного значения. Сейчас в стране собирают информацию о родниках. Принять участие может каждый. После данные представят на международном водном форуме.
Природа – одно из главных богатств Беларуси. Рек больших и малых – более 20 тысяч. А еще уникальные болота – «лёгкие Европы». А также национальные парки, заповедники, заказники – треть территории страны покрыто лесами. И самая большая в Европе популяция зубра – тоже у нас.
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5 июня отмечают Всемирный день окружающей среды. В Витебском регионе преобразятся более 20 источников. В Витебске работы развернулись недалеко от парка. К...
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