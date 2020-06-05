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Встречаем долгожданное лето! Прогноз погоды на 6 июня

05.06.2020 17:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Встречаем долгожданное лето! Прогноз погоды на 6 июня

Атмосферные процессы уже перестраиваются. Благодаря теплому ветру температура продолжит повышаться. Но без коротких грозовых дождей не обойдется.

6 июня погоду будет определять область пониженного атмосферного давления. Днем по южной половине скажется влияние атмосферного фронта, вслед за которым начнет поступать теплая, влажная воздушная масса с юго-запада Европы. Сохранятся условия для развития кучево-дождевых облаков, кратковременных ливней и локальных гроз. Учитывайте это, выходя из дома.

В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Влажность от 40% по западу до 80% по востоку. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Атмосферное давление будет расти. Средняя температура на 1-3 градуса выше нормы. 

К 8 утра температура воздуха составит от +15°C по западу до +18°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 1-3 градуса прохладнее. В середине дня воздух хорошо прогреется – от +20°C по Гродненской области до +25°C по Гомельской. К вечеру температура существенно не изменится: на большей части территории до +21°C.

В воскресенье сохранится влияние теплой воздушной массы, поступающей с юга. Ожидается переменная облачность. Местами, а днем по Гродненской и Брестской областям, почти повсеместно пройдут грозовые дожди. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10…+17°C, днем +21…+27°C, по юго-востоку до +29°C. В начале следующей недели ожидается преобладание юго-восточного ветра, который станет поставлять еще более теплый воздух с Нижней Волги. В середине следующей недели по юго-востоку страны столбики термометров достигнут 30-градусной отметки.

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Атмосферные процессы уже перестраиваются. Благодаря теплому ветру температура продолжит повышаться. Но без коротких грозовых дождей не обойдется. 6 июня погоду...
 
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