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В Украине возобновили испытания модернизированной авиации и ракет для нее
Источник материала: Tut.by
В Украине вновь приступили к испытаниям новых видов техники и вооружения для армии — включая новые версии управляемых ракет Х-29Т для модернизированного самолета МиГ-29МУ2. Другие управляемые и неуправляемые боеприпасы тестируются для вертолетов Ми-8МСБ-В,
Испытания оружия были ограничены в начале пандемии COVID-19 и теперь стартовали снова.
Впервые МиГ-29МУ2 совершил полет в декабре прошлого года. Сконструированная для него ракета Х-29Т позволяет наносить удары по наземным целям, и, по сути, модернизация представляет собой переделку истребителя в истребитель-бомбардировщик или штурмовик.
Государственные испытания модернизированных вертолетов Ми-8МСБ-В и Ми-2МСБ также возобновились. Сначала вертолеты тестировали стрельбой НАР С-8, а сейчас испытываются системы управления огнем и авионика. Также предстоит проверить готовность оптоэлектронных головок самонаведения, которыми будут оснащаться противотанковые управляемые ракеты «Барьер-В» и С-13.
И улучшенные истребители, и вертолеты уже выдержали заводские испытания, предстоит государственное тестирование.
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Тестирование сильно задержала пандемия COVID-19
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