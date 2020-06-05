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Стало известно, с каким клубом подпишет контракт футболист Тимо Вернер
Источник материала: ОНТ
Нападающий футбольного клуба «Лейпциг» Тимо Вернер подпишет пятилетний контракт с лондонским «Челси».
Ещё в конце мая утверждалось, что нападающего приобретет «Ливерпуль», но на данный момент Вернер готов подписать контракт с «Челси» до 2025 года. Футболист рассчитывает на зарплату в 10 миллионов евро в год. Самый высокооплачиваемый игрок лондонского клуба на данный момент – вратарь Кепа Аррисабалага. Он зарабатывает почти 9 миллионов. Отметим, что в этом сезоне Тимо Вернер забил 25 мячей в чемпионате Германии.
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Нападающий футбольного клуба «Лейпциг» Тимо Вернер подпишет пятилетний контракт с лондонским «Челси». Ещё в конце мая утверждалось, что нападающего приобретет...
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