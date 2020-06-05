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Его дебютом стала роль Миши в фильме «Председатель». Умер российский актёр Михаил Кокшенов

05.06.2020 18:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Ушёл из жизни известный советский и российский актёр Михаил Кокшенов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его дебютом стала роль Миши в фильме «Председатель». Умер российский актёр Михаил Кокшенов

Ему было 83 года. В детстве Михаил мечтал стать моряком, однако из-за проблем со зрением не смог поступить в техникум. В 1957 году окончил Московский индустриальный техникум и несколько лет работал по специальности, а потом судьба сделала крутой поворот. Кокшенов поступил в театральное училище имени Щукина.

Его дебютом стала роль Миши в фильме «Председатель». Умер российский актёр Михаил Кокшенов

Дебютом актёра стала роль Миши в знаменитом фильме «Председатель». Не раз Кокшенов снимался и на студии «Беларусьфильм».

Его дебютом стала роль Миши в фильме «Председатель». Умер российский актёр Михаил Кокшенов

Вышедший в 1984 году фильм «Белые росы» собрал в прокате более 36 миллиона зрителей, став самым кассовым фильмом в истории белорусского кинематографа.

Люди в материале: Михаил Кокшенов

 
 
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Новости России. Ушёл из жизни известный советский и российский актёр Михаил Кокшенов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему было 83 года. В детстве...
 
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