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В Минске Volkswagen сбил на пешеходном переходе велосипедистку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске легковушка сбила велосипедистку на пешеходном переходе.
Как
Женщина переходила дорогу по велосипедной дорожке на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате наезда гражданка получила травмы и была доставлена в медучреждение.
По факту аварии ведётся проверка.
На неделе Ивацевичском районе произошёл наезд на велосипедистку.
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Новости Беларуси. В Минске легковушка сбила велосипедистку на пешеходном переходе. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 37-летний водитель Volkswagen двигался по...
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