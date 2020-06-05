Минсвязи Беларуси и России подтвердили намерение отменить роуминг к октябрю - Рапота

Источник материала: Виртуальный Брест

Министерства связи Беларуси и России подтвердили намерение отменить роуминг между двумя странами к октябрю. Об этом сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота по итогам состоявшегося сегодня заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.





Тема отмены роуминга была внесена в повестку дня заседания. "Это вопрос, который всех интересует, - сказал Григорий Рапота. - У министерств связи существует дорожная карта, по которой они к октябрю должны решить этот вопрос".

Госсекретарь подчеркнул, что данная дорожная карта выполняется в соответствии с графиком. "Обсуждались вопросы темпов, вовлеченности всех игроков в этот процесс. И если подводить итог, то министерства связи обеих стран обещали, что к октябрю они этот вопрос решат", - резюмировал Григорий Рапота.