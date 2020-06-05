











Комитет рассмотрел заявки БАТЭ, "Динамо-Брест", "Динамо-Минск" и "Шахтера" на получение лицензии УЕФА, которая подтверждает соблюдение соискателем лицензии всех минимальных критериев в процессе допуска к клубным турнирам УЕФА.





Все четыре клуба подтвердили соответствие и получили лицензии, отмечает официальный сайт БФФ.