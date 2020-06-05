|
БАТЭ, "Шахтер", а также минское и брестское "Динамо" получили лицензии УЕФА для участия в еврокубках-2020/21
Источник материала: Партизан
В пятницу, 5 июня, в столичном в Доме футбола состоялось заседание Комитета по клубному лицензированию БФФ.
Комитет рассмотрел заявки БАТЭ, "Динамо-Брест", "Динамо-Минск" и "Шахтера" на получение лицензии УЕФА, которая подтверждает соблюдение соискателем лицензии всех минимальных критериев в процессе допуска к клубным турнирам УЕФА.
Все четыре клуба подтвердили соответствие и получили лицензии, отмечает официальный сайт БФФ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БАТЭ, "Шахтер", а также минское и брестское "Динамо" получили лицензии УЕФА для участия в еврокубках-2020/21
В пятницу, 5 июня, в столичном в Доме футбола состоялось заседание Комитета по клубному лицензированию БФФ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)