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БАТЭ, "Шахтер", а также минское и брестское "Динамо" получили лицензии УЕФА для участия в еврокубках-2020/21

05.06.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пятницу, 5 июня, в столичном в Доме футбола состоялось заседание Комитета по клубному лицензированию БФФ.




Комитет рассмотрел заявки БАТЭ, "Динамо-Брест", "Динамо-Минск" и "Шахтера" на получение лицензии УЕФА, которая подтверждает соблюдение соискателем лицензии всех минимальных критериев в процессе допуска к клубным турнирам УЕФА.

Все четыре клуба подтвердили соответствие и получили лицензии, отмечает официальный сайт БФФ.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В пятницу, 5 июня, в столичном в Доме футбола состоялось заседание Комитета по клубному лицензированию БФФ.
 
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