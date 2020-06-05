Претендента в президенты Владимира Непомнящих отпустили из милиции в Гомеле

Источник материала: Tut.by

Претендента в президенты Владимира Непомнящих отпустили из милиции, сообщил TUT.BY сам кандидат протеста. Ранее, напомним, на улице Жукова в Гомеле к нему подошли и попросили «проследовать» в РОВД.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Продержали меня в РОВД три часа, протокол не составляли. Уточнили, что я «не задерживался», а был доставлен на беседу, — рассказал политик.

По словам Непомнящих, сотрудников милиции интересовало его знакомство с задержанным блогером Сергеем Тихановским . Также ему продемонстрировали видеосъемку с пикета возле универмага «Гомель» 31 мая .

Напомним, Непомнящих — кандидат протеста. Представители оппозиции Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова, Николай Козлов, Владимир Непомнящих подписи за свое выдвижение собирать не планировали, зарегистрировали свои инициативные группы, чтобы выходить на разрешенные законом пикеты и общаться с людьми.