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Претендента в президенты Владимира Непомнящих отпустили из милиции в Гомеле

05.06.2020 18:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Претендента в президенты Владимира Непомнящих отпустили из милиции, сообщил TUT.BY сам кандидат протеста. Ранее, напомним, на улице Жукова в Гомеле к нему подошли и попросили «проследовать» в РОВД.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Продержали меня в РОВД три часа, протокол не составляли. Уточнили, что я «не задерживался», а был доставлен на беседу, — рассказал политик.

По словам Непомнящих, сотрудников милиции интересовало его знакомство с задержанным блогером Сергеем Тихановским. Также ему продемонстрировали видеосъемку с пикета возле универмага «Гомель» 31 мая.

Напомним, Непомнящих — кандидат протеста. Представители оппозиции Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова, Николай Козлов, Владимир Непомнящих подписи за свое выдвижение собирать не планировали, зарегистрировали свои инициативные группы, чтобы выходить на разрешенные законом пикеты и общаться с людьми.

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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По словам Непомнящих, сотрудников милиции интересовало его знакомство с задержанным блогером Сергеем Тихановским.
 
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