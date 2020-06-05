|
Претендента в президенты Владимира Непомнящих отпустили из милиции в Гомеле
Источник материала: Tut.by
Претендента в президенты Владимира Непомнящих отпустили из милиции, сообщил TUT.BY сам кандидат протеста. Ранее, напомним, на улице Жукова в Гомеле к нему
— Продержали меня в РОВД три часа, протокол не составляли. Уточнили, что я «не задерживался», а был доставлен на беседу, — рассказал политик.
По словам Непомнящих, сотрудников милиции интересовало его знакомство с
Напомним, Непомнящих — кандидат протеста. Представители оппозиции Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова, Николай Козлов, Владимир Непомнящих подписи за свое выдвижение собирать не планировали, зарегистрировали свои инициативные группы, чтобы выходить на разрешенные законом пикеты и общаться с людьми.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам Непомнящих, сотрудников милиции интересовало его знакомство с задержанным блогером Сергеем Тихановским.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)