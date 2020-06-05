Минэнерго РФ даны поручения снять заботящие белорусскую сторону вопросы по поставкам газа - Рапота

Источник материала: Виртуальный Брест

Министерству энергетики России даны поручения снять заботящие белорусскую сторону вопросы по поставкам российского газа. Об этом сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота по итогам состоявшегося сегодня заседания Группы высокого уровня Совета министров СГ, передает корреспондент БЕЛТА.





"Поднимался вопрос по тарифам на природный газ для Беларуси, - сказал Григорий Рапота. - Сейчас этим вопросом занимаются министерства энергетики, им даны соответствующие поручения с тем, чтобы снять заботящие белорусскую сторону вопросы. Чтобы было найдено какое-то решение, которое удовлетворяло бы обе стороны".