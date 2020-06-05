ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минэнерго РФ даны поручения снять заботящие белорусскую сторону вопросы по поставкам газа - Рапота

05.06.2020 18:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Министерству энергетики России даны поручения снять заботящие белорусскую сторону вопросы по поставкам российского газа. Об этом сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота по итогам состоявшегося сегодня заседания Группы высокого уровня Совета министров СГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Минэнерго РФ даны поручения снять заботящие белорусскую сторону вопросы по поставкам газа - Рапота

"Поднимался вопрос по тарифам на природный газ для Беларуси, - сказал Григорий Рапота. - Сейчас этим вопросом занимаются министерства энергетики, им даны соответствующие поручения с тем, чтобы снять заботящие белорусскую сторону вопросы. Чтобы было найдено какое-то решение, которое удовлетворяло бы обе стороны".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Министерству энергетики России даны поручения снять заботящие белорусскую сторону вопросы по поставкам российского газа. Об этом сообщил журналистам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Претендента в президенты Владимира Непомнящих отпустили из милиции в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика