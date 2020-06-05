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Выставка этнографии в Бресте знакомит с символикой птиц

05.06.2020 18:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском областном краеведческом музее сегодня открылась выставка этнографии "З прыродай зліўшыся душой", приуроченная ко Всемирному дню окружающей среды, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка этнографии в Бресте знакомит с символикой птиц

Выставка этнографии в Бресте знакомит с символикой птиц

Выставка этнографии в Бресте знакомит с символикой птиц

Выставка этнографии в Бресте знакомит с символикой птиц

Выставка этнографии в Бресте знакомит с символикой птиц

Выставка этнографии в Бресте знакомит с символикой птиц

Главным атрибутом выставки, название которой подсказали строки из сонета Максима Богдановича, являются птицы. Вниманию посетителей представлено свыше 200 экспонатов. Это различные предметы этнографии, быта, декоративно-прикладного искусства - ткачество, вышивка, резьба по дереву, вытинанка, соломоплетение, лепка из глины, роспись по стеклу.

Выставка этнографии в Бресте знакомит с символикой птиц

Выставка этнографии в Бресте знакомит с символикой птиц

Выставка этнографии в Бресте знакомит с символикой птиц

Выставка этнографии в Бресте знакомит с символикой птиц

Выставка этнографии в Бресте знакомит с символикой птиц

"Мы задумали серию экспозиций, в которых можно объединить природу и этнографию. Решили начать с птиц, потому что именно их белорусы первыми начали изображать на предметах быта. Это подтверждают и археологические находки с древних стоянок. Наши предки наделяли птиц различными способностями, связывали с ними приметы, традиции и поверья. Их изображениями люди украшали свои дома, вышивали на рушниках и одежде, придавали им сакральный смысл", - рассказала научный сотрудник музея Анна Осипук.

Выставка этнографии в Бресте знакомит с символикой птиц

Выставка этнографии в Бресте знакомит с символикой птиц

Выставка этнографии в Бресте знакомит с символикой птиц

Выставка этнографии в Бресте знакомит с символикой птиц

Так, изображение петуха на ручниках символизировало защиту дома от нечистой силы, павлина - яркое женское начало, лебедя - верность, вечную любовь. Гусь в белорусском народном творчестве символизировал мужское начало. Кукушка была символом одинокой женщины или вдовы. По тому, как изображены голуби, можно было узнать историю любви. Если птицы расположены друг за другом - значит, между парнем и девушкой отношения только начинаются. Голуби смотрят друг на друга - это символ счастливой любви. Развернутые в разные стороны птицы символизируют разрыв отношений.

Выставка этнографии в Бресте знакомит с символикой птиц

Выставка этнографии в Бресте знакомит с символикой птиц

Выставка этнографии в Бресте знакомит с символикой птиц

Временная экспозиция сформирована из фондов музея, изделий мастеров-ремесленников Брестской области. Более полусотни экспонатов представлены из частных коллекций. Выставка будет работать до 20 сентября.

 
 
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  В Брестском областном краеведческом музее сегодня открылась выставка этнографии "З прыродай зліўшыся душой", приуроченная ко Всемирному дню окружающей среды,...
 
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