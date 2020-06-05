Выставка этнографии в Бресте знакомит с символикой птиц

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском областном краеведческом музее сегодня открылась выставка этнографии "З прыродай зліўшыся душой", приуроченная ко Всемирному дню окружающей среды, передает корреспондент БЕЛТА.

























Главным атрибутом выставки, название которой подсказали строки из сонета Максима Богдановича, являются птицы. Вниманию посетителей представлено свыше 200 экспонатов. Это различные предметы этнографии, быта, декоративно-прикладного искусства - ткачество, вышивка, резьба по дереву, вытинанка, соломоплетение, лепка из глины, роспись по стеклу.





















"Мы задумали серию экспозиций, в которых можно объединить природу и этнографию. Решили начать с птиц, потому что именно их белорусы первыми начали изображать на предметах быта. Это подтверждают и археологические находки с древних стоянок. Наши предки наделяли птиц различными способностями, связывали с ними приметы, традиции и поверья. Их изображениями люди украшали свои дома, вышивали на рушниках и одежде, придавали им сакральный смысл", - рассказала научный сотрудник музея Анна Осипук.

















Так, изображение петуха на ручниках символизировало защиту дома от нечистой силы, павлина - яркое женское начало, лебедя - верность, вечную любовь. Гусь в белорусском народном творчестве символизировал мужское начало. Кукушка была символом одинокой женщины или вдовы. По тому, как изображены голуби, можно было узнать историю любви. Если птицы расположены друг за другом - значит, между парнем и девушкой отношения только начинаются. Голуби смотрят друг на друга - это символ счастливой любви. Развернутые в разные стороны птицы символизируют разрыв отношений.













Временная экспозиция сформирована из фондов музея, изделий мастеров-ремесленников Брестской области. Более полусотни экспонатов представлены из частных коллекций. Выставка будет работать до 20 сентября.