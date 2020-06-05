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Выдерживает температуры от -40 до +50ºС. Беларусь начинает поставлять пожарную технику в Монголию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь открывает новые рынки для экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крупная партия аварийно-спасательной техники уже готова к отправке в Монголию. Ее изготавливают на базе шасси МАЗ совместно с борисовской компанией при финансовой помощи Банка развития. В 2020 году в Улан-Батор готовы поставить больше 70 спецмашин. Среди них техника, которая не только тушит пожары, но и помогает спасать людей в самых сложных ситуациях.
Крупный контракт развивающаяся белорусская компания начала реализовывать в непростое время. Всемирный карантин и приостановка поставок иностранных комплектующих не помешали собрать уникальные пожарные машины различных модификаций. Спрос на такую технику сегодня достаточно большой.
Сергей Захаревич, заместитель директора предприятия по поставке спецтехники:
Гарантия каждого такого спецавто 10 лет. Для компании важны не только продажи, но и сервис. Обслуживание этих машин планируют развивать в разных точках мира.
Оксана Семашко, корреспондент:
За 20 лет здесь какие только ни выполняли заказы! Этот модельный ряд может работать в степях и горах как в -40, так и в +50ºС.
Владимир Гоголев, ведущий специалист Минского автомобильного завода:
Недавняя гордость – высокотехнологичная пожарная лестница. С девятиэтажку. Белорусы здесь вне конкуренции. Шесть таких комплексов собираются поставить в Монголию. Половина из них – на полноприводном шасси.
Антон Козловский, начальник управления Минского автомобильного завода:
Самый дальний покупатель нашей пожарной техники – Вьетнам. Сюда отечественные машины едут и идут по воде.
Олег Дерябин, директор предприятия по поставке спецтехники:
Первая партия спецтехники – 25 машин – отправится в Монголию ЖД-транспортом. В пути они пробудут больше 20 дней, затем сразу отправятся в спасательные части Улан-Батора.
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Новости Беларуси. Беларусь открывает новые рынки для экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крупная партия аварийно-спасательной техники уже...
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