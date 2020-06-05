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«Воспитатель должен уделить внимание каждому ребенку». Два педагога из Слуцка победили в областном конкурсе «Учитель года»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Лучших педагогов выбрали в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Были подведены итоги конкурса «Учитель года».
Традиционно за победу боролись 24 представителя различных образовательных учреждений. Каждый продемонстрировал свой профессионализм и талант на мини-уроках. В итоге лучшими стали 8 человек. Сразу две награды отправились в Слуцк.
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«Воспитатель должен уделить внимание каждому ребенку». Два педагога из Слуцка победили в областном конкурсе «Учитель года»
Новости Беларуси. Лучших педагогов выбрали в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Были подведены итоги конкурса «Учитель года».
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