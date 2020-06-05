Выпускники аграрных классов и солдаты-срочники получат льготы при поступлении

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №209, которым вносятся изменения в указ №80 «О правилах приема лиц для получения высшего образования І ступени и среднего специального образования». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Белорусского лидера.

Внесенные изменения позволят зачислять выпускников профильных аграрных классов учреждений общего среднего образования, если они поступают на условиях целевой подготовки специалистов, без вступительных испытаний по результатам собеседования.

Также документ предоставляет преференции для солдатов-срочников (лиц, прошедших службу в резерве), при этом у них должны быть рекомендации воинских частей. Такие лица получат возможность участвовать в конкурсе на обучение в заочной и вечерней формах за счет бюджета, а также поступать вне конкурса (в случае получения среднего специального образования) на востребованные экономикой специальности.

Преференции будут предоставляться также при поступлении вне конкурса (для желающих получить высшее образование) на специальности «Здравоохранение» при условии наличия среднего специального образования по медицинскому профилю.

Документом определено, что Министерство транспорта и коммуникаций установит порядок профессионального отбора лиц, которые получат высшее образование по отдельным специальностям гражданской авиации. Планируется начать готовить таких специалистов в Белорусской государственной академии авиации с 2021 года.

Фото: belta.by

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