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Вдвое дороже. Двое минчан незаконно перепродавали тесты на коронавирус

05.06.2020 21:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске с поличным задержаны двое минчан, которые незаконно продавали тест-системы на определение COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вдвое дороже. Двое минчан незаконно перепродавали тесты на коронавирус

Как сообщили в управлении по борьбе с экономическими преступлениями, сначала задержали 28-летнего мужчину. Он рассказал, что приобрел 10 тестов в России через интернет. Каждый обошелся ему в 30 белорусских рублей, а продавал он их за 70.

Вдвое дороже. Двое минчан незаконно перепродавали тесты на коронавирус

Александр Макарюк, заместитель начальника УБЭП КМ ГУВД Мингорисполкома:
По аналогичной схеме работал и 37-летний житель Минска, которого борцы с экономическими преступлениями задержали с поличным накануне. Мужчина пояснил правоохранителям, что приобрел 30 тестов в Республике Беларусь у неизвестного лица, а также планировал продавать вдвое дороже через сеть интернет. В настоящий момент все тесты изъяты.

Вдвое дороже. Двое минчан незаконно перепродавали тесты на коронавирус

Между собой задержанные не связаны и ранее знакомы не были. В их отношении составлены административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность.

Люди в материале: Александр Макарюк

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске с поличным задержаны двое минчан, которые незаконно продавали тест-системы на определение COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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