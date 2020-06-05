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Вдвое дороже. Двое минчан незаконно перепродавали тесты на коронавирус
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске с поличным задержаны двое минчан, которые незаконно продавали тест-системы на определение COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщили в управлении по борьбе с экономическими преступлениями, сначала задержали 28-летнего мужчину. Он рассказал, что приобрел 10 тестов в России через интернет. Каждый обошелся ему в 30 белорусских рублей, а продавал он их за 70.
Александр Макарюк, заместитель начальника УБЭП КМ ГУВД Мингорисполкома:
Между собой задержанные не связаны и ранее знакомы не были. В их отношении составлены административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность.
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Новости Беларуси. В Минске с поличным задержаны двое минчан, которые незаконно продавали тест-системы на определение COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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