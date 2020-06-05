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Лукашенко – Орбану: Наши страны столкнулись с беспрецедентными и наглыми попытками противодействия реализации мирных ядерных программ

05.06.2020 21:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко – Орбану: Наши страны столкнулись с беспрецедентными и наглыми попытками противодействия реализации мирных ядерных программ

Отношения между странами, Европейским и Евразийским союзами, ситуация в регионе и мире, последствия пандемии и планы на будущее – множество тем сегодня обсудили Президент Беларуси и премьер-министр Венгрии. Виктор Орбан прибыл в Минск, и это первый визит после паузы в зарубежных поездках. И Александр Лукашенко, и Виктор Орбан были рады именно живому общению. У лидеров – схожие взгляды на развитие сотрудничества между Минском и Будапештом и по актуальным вопросам международной повестки.

Несомненно, фундамент – экономика. Задача – нарастить товарооборот до 500 миллионов евро. Лидеры уверены: планку взять вполне реально. В Венгрии ценят наши достижения в энергетике, промышленности, культуре, спорте. И намерены перенимать опыт.  В Беларуси ценят искренность, готовность идти навстречу, и, конечно, отвечают этим же. А ещё держат слово и выполняют все договоренности безукоризненно. В этом венгерского премьера заверил сам Президент. В целом, как отметили по итогам переговоров, у белорусско-венгерских отношений большое будущее. Главное – скоординировать усилия двух стран. Да и преодолевать глобальные вызовы легче вместе. 

Если бы не пандемия, то Виктор Орбан наверняка бы увидел с трапа венгерский лоукостер Wizz Air. Авиакомпания обещала открыть регулярные рейсы в Минск минувшей весной, но планы пришлось отложить. А вот со своим визитом в Беларусь премьер медлить не стал, одним из первых открыв дипломатический трансфер в Европе.  Именно из-за таких волевых поступков, коллеги по ЕС нередко критикуют венгерского премьера, что не мешает ему пользоваться популярность у своего народа.

Кстати, карьерный путь двух политиков во многом совпадает. Только в отличие от Александра Лукашенко, который с середины 90-х неизменно побеждал на выборах, Виктор Орбан был вынужден сделать паузу в нулевых. Венгерские избиратели тогда проголосовали за оппозиционных политиков, которые в итоге так плохо себя проявили, что триумфально вернувшийся в 2010-м Орбан, до сих пор имеет убедительный кредит доверия. У его партии – 133 места в парламенте из 199.

Вопреки решениям Брюсселя, но при максимальной поддержке своего народа, венгерский премьер не пустил в свою страну арабских мигрантов и даже построил на южной границе стену. А во время пандемии и вовсе получил от депутатов фактически абсолютную власть с правом отменять любые законы. Западным соседям приходится учитывать мнение простых венгров, а они – за Орбана, а Орбан – за Беларусь. В период охлаждения отношений с Евросоюзом Венгрия была для нас одной из самых тёплых точек на карте ЕС. Будапешт занял принципиальную позицию по снятию с Минска санкций, что впоследствии и было сделано. А когда Брюссель ввёл оружейное эмбарго, именно венгерские политики добились, чтобы в Беларусь разрешили поставлять биатлонные винтовки и патроны. Сегодня в прицеле партнёров – масштабные экономические планы.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы открываете всему миру старые-новые маршруты после этой страшной, как нам казалось, эпидемии. И я хочу вас поблагодарить, что этот маршрут вы открыли, прибыв в Беларусь».

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: «Для меня большая честь, что я могу быть первым премьер-министром Венгрии, который наносит официальный визит в Беларусь. Когда я задумался о своих зарубежных поездках после пандемии, куда поехать впервые, я подумал: поедем туда, куда давно обещали. Этим визитом мы вам обязаны уже давно. Я даже помню о нашей первой встрече в Стамбуле в 99-м году. Там нам посчастливилось поговорить, так что у меня есть приятные личные воспоминания».

Если конвертировать политические отношения в условные единицы, то экономические связи набирают прочность. Товарооборот стремительно растёт последние несколько лет, прибавляя ежегодно около 20%. Итог 2019-го – более $250 миллионов. Отрадно, что сальдо для нас положительное. В плюсе Беларусь и по услугам: транспортные, компьютерные. Они также измеряются в миллионах долларов, но, по мнению нашего Президента, даже эти цифры абсолютно не соответствуют потенциальным возможностям.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Товарооборот в $255 млн – это не тот, который должен быть между Венгрией и Беларусью. Нам надо использовать все возможности Венгрии и Беларуси для того, чтобы расширить товарооборот не только между двумя странами, но и двумя мощными экономическими организациями: с одной стороны – ЕС, с другой – Евразийским экономическим союзом».

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: «Вы правы, что мы очень мало из этого почерпнули. Я очень надеюсь, что встреча станет значительным шагом вперед».

Так где же те самые точки экономического роста? Начнём с земли. Территория Венгрии вдвое меньше, чем Беларуси, но с населением, как и у нас – чуть меньше 10 миллионов. При этом 70% страны отданы под сельскохозяйственные угодья. Трактор МТЗ удерживает лидирующие позиции на рынке, лишь немного уступая американцам и оставляя далеко позади остальных конкурентов. Впрочем, аграрному сектору двух стран есть чем дополнить друг друга и помимо техники. Одно из направлений – разведение племенных кур-несушек. Соответствующее соглашение накануне подписали в Минсельхозпроде. С одной стороны – первая Минская птицефабрика. С другой – венгерская компания «Баболна Тетра». Одно из крупнейших племенных птицеводческих предприятий в мире. Сумма контракта – более трёх миллионов евро. Программа рассчитана на три года и предусматривает селекционную работу с птицей. В результате Беларусь уйдёт от импорта племенных стад несушек. А начиная с 2023-го года сможет полностью обеспечить отечественный рынок собственной яичной породой мирового уровня.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси: «Мы организуем не просто торговые отношения – это своеобразный совместный проект. Запланировали не только поставки племенной птицы, но и обмен технологиями и улучшение нашего белорусского кросса, то есть своеобразного вида яичной птицы. Именно в совместной работе мы постараемся нарастить объёмы производства, улучшить его качество».  

 Ещё один крупный проект в машиностроении реализует завод Stadler. Белорусы за три года должны изготовить 40 двухэтажных электропоездов для Венгерской железной дороги. Деньги – из бюджета Евросоюза. Первые составы уже даже прошли обкатку в Венгрии. Идёт речь и о кооперации в производстве автобусов и электробусов. Беларусь здесь уже далеко продвинулась, а венгры мечтают возродить бренд Икаруса. В нашей стране уже создано 8 компаний с венгерским капиталом, в том числе фармацевтические, впрочем, здесь можно развиваться и дальше, учитывая потенциал партнёров. У нас сертифицировано около 70 венгерских препаратов. Перспектива – и в атомной энергетике. На АЭС в городе Пакш возводят новые энергоблоки по образцу Белорусской атомной станции, которая начнёт работу уже в ближайшее время.  

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Наши страны столкнулись с абсолютно беспрецедентными и наглыми попытками противодействия реализации суверенного права на развитие мирных ядерных программ. Мы договорились, что вместе будут давать на них адекватный, но жесткий ответ».

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: «Мы отвергаем эту негативную дискриминацию. Беларусь и Венгрия договорились о тесном техническом сотрудничестве в области атомной энергетики. Мы наблюдаем за проектом строительства АЭС в Островце, и думаем, что мы сможем поделиться друг с другом опытом и знаниями».

В формате живого общения, как рассказал Президент журналистам, они успели обсудить все ключевые темы: от урегулирования конфликта в Украине до углубления белорусских отношений с Евросоюзом, развития Восточного партнёрства и диалога с НАТО. Главное – не ущемлять ничьих интересов, что, кстати, не редкость даже в пандемию. Вот и вопросы журналистов: почему одни страны считают себя вправе навязывать свою точку зрения? Кому и как с ней бороться?

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: «Западные государства часто считают, что они представители мысли более высокого уровня, потому что у них построены парламентские демократии после Второй мировой войны. Они думают, что это дает им право говорить нам, что и как надо делать. Это одна из причин. А вторая причина – мы это терпим. Многие страны просто не выражают твердо свою позицию. Мы можем выслушать разные их мнения, но, тем не менее, это наша страна, наша экономика, наша судьба, и мы сами в силах принять решение».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я абсолютно могу поддержать и подписаться под всем тем, что сказал премьер-министр Венгрии. Я знаю его позицию. Мне очень понравилась эта фраза (я по-своему скажу), что нас «наклоняют» потому, что мы порой излишне терпеливо к этому относимся. Это ключевой тезис».

О том, как действовать в пандемию во благо людей, Беларусь и Венгрия уже показали всему миру. Когда фактически все Европейские страны закрыли свои воздушные гавани, именно Будапешт и Минск продолжали помогать отрезанным от своих стран пассажирам, вернуться домой.

Символичные подарки: венгерский фарфор от гостя. Учитывая, что в этом сегменте страны конкурируют, наш Президент предложил поделить рынок и работать вместе.  Подарок гостю – футбольная майка под номером 2 – именно под ним периодически играет Виктор Орбан. Он, кстати, дважды приезжал в Беларусь как болельщик на футбольные матчи.

А дальше, пользуясь футбольным термином, пас был сделан новому премьер-министру Беларуси. Роману Головченко пришлось с места в карьер расширить фокус интересов от ВПК до всего ВВП. И если во Дворце Независимости обсудили глобальные направления, то в правительстве сконцентрировались уже на конкретных направлениях экономики. Подписаны документ о сотрудничестве в сфере электроэнергетики. Речь и об обмене опытом в атомной сфере, вплоть до создания совместных предприятий. Плотнее будут работать дипломаты. Одна из ключевых задач – содействие экспорту.

Подписан меморандум и в аграрной сфере, но всё это, разумеется, только фундамент для построения новых масштабных проектов. Что же до фундамента исторического – никто не забыт, хотя и путь Венгрии во Второй мировой был извилистым. Когда Красная армия ступила на их землю, венгерский регент подписал перемирие, но эсэсовцы похитили его сына и заставили воевать местную армию на своей стороне. При этом многие венгры, как добровольцы, присоединились к советским войскам. И такой горький опыт нельзя забывать, чтобы не давать никому снова раскалывать другие страны и народы.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Отношения между странами, Европейским и Евразийским союзами, ситуация в регионе и мире, последствия пандемии и планы на будущее – множество тем сегодня обсудили...
 
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