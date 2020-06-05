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Тренер «Смолевичей» заверил, что команда точно доиграет первый круг
Источник материала: Tut.by
Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич в эфире «Беларусь 5» заверил, что его команда точно доиграет первый круг «хотя бы из спортивной составляющей». Напомним, туром ранее он заявил, что
В 12-м туре «Смолевичи»
— Знаете, не скажу, что пожалел о своих словах. Говорил их намеренно. Но за любыми словами есть подоплека, есть что-то между строк. Говорил я их, чтобы привлечь внимание, а не для того чтобы жаловаться.
Мы с ребятами договорились играть до конца первого круга, в каждом матче играть на сто процентов, как бы ни складывалась ситуация. Если нам ее не испортят совсем, катастрофически, не знаю, до маразма, то мы доиграем первый круг сто процентов, потому что мы хотим играть, хотим радовать пусть немногочисленных, но наших болельщиков, наших близких.
Хотим просто быть честными перед спортивным сообществом. Если уж нам не судьба продолжать чемпионат до конца, то мы доиграем [первый круг] хотя бы из спортивной составляющей. Еще раз повторю: будем играть в каждом матче на сто процентов, — сказал Бразевич в эфире «Беларусь 5». Его слова
«Смолевичи» занимают
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Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич в эфире «Беларусь 5» заверил, что его команда точно доиграет первый круг «хотя бы из спортивной составляющей».
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