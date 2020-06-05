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Президент Беларуси подарил премьер-министру Венгрии именную майку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В целом Президент Беларуси и премьер-министр Венгрии сошлись во мнении, что впереди непростое для наших экономик время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Которое вместе с тем может стать благодатной почвой для роста, главное, не сворачивать с выбранного пути и тщательно подбирать партнеров. Во имя общей цели – благополучия наших стран – нужно играть в одной команде.
Потому особенно символично, что в завершении встречи наш Президент подарил венгерскому премьер-министру именную майку сборной Беларуси с номером два – под таким Орбан играет в футбол.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. В целом Президент Беларуси и премьер-министр Венгрии сошлись во мнении, что впереди непростое для наших экономик время, сообщили в программе...
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